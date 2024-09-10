MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşilçam’ın kötü kadını olarak hafızalara kazındı! Lale Belkıs vasiyetini açıkladı: Malım, mülküm...

Yeşilçam’ın kötü kadını olarak hafızalara kazındı! Lale Belkıs vasiyetini açıkladı: Malım, mülküm...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.09.2024 13:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın kötü kadını olarak hafızalara kazınan Lale Belkıs gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Yıllara meydan okuyan usta oyuncu vasiyetini açıkladı ve sözleriyle de dikkat çekti.

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden olan ve kötü kadın rolleriyle hafızalara kazınan Lale Belkıs yıllar sonra ortaya çıktı. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan usta isim açıklamalarıyla dikkat çekti.

Posta'ya açıklamalarda bulunan Lale Belkıs yıllara meydan okuyan görünümüyle de dikkat çekti. Belkıs "Ruhen de bedenen de çok iyiyim, şükür. Yeni kitabımı da tamamladım, çok yakında sizlerle olacak. Sağlık olduktan sonra gerisi halloluyor. Kendimi dinliyorum. Zaten yaşı da taktığım yok" dedi.

2

O villayı ne kadar aldığını açıkladı! Sözünü sakınmadan sert çıktı O villayı ne kadar aldığını açıkladı! Sözünü sakınmadan sert çıktı

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Daha önce vasiyetine dair açıklamalarıyla da dikkat çeken usta isim bu konuda şunları söyledi:

3

"Çok güzel ansınlar beni. Kimseyi incitmedim, iyi insan olarak yaşadım ve memlekete faydalı oldum. Beni unutmasınlar. ‘Bir Lale Belkıs geldi geçti’ desinler. Zaten malım mülküm nerelere gidecek, onları hallettim şimdiden."

11
Lale Belkıs mallarını nereye bağışlayacağına dair de konuştu ve "Moda’daki evimi sanat müzesi yapıyorum, evimi yoksul çocuklara bırakıyorum. Kimsem yok, yalnızım. Kalabalık bir ailem vardı ama maalesef yaptıklarıyla hepsinin notunu verdim. Fakir değilim ama zengin de değilim" dedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Lale Belkıs
En Çok Okunan Haberler
Narin Güran'ın amcasının paylaşımları ortaya çıktı!

Narin Güran'ın amcasının paylaşımları ortaya çıktı!

Tekirdağ'dan bir utandıran iddia daha: İstismara uğrayan 2 yaşındaki bebek entübe edildi

Tekirdağ'dan bir utandıran iddia daha: İstismara uğrayan 2 yaşındaki bebek entübe edildi

4 tane devlete 1 tane kendine alıyorsun

4 tane devlete 1 tane kendine alıyorsun

Narin Güran nasıl öldü? Narin'i kim öldürdü?

Narin Güran nasıl öldü? Narin'i kim öldürdü?

İzleyenlerin midesini bulandırdı! Menzil şeyhinin terini sildiği mendili öpüp başına koydu

İzleyenlerin midesini bulandırdı! Menzil şeyhinin terini sildiği mendili öpüp başına koydu

Yüksek kredi faiziyle bile daha ucuza gelir! Dümdüz ev, kirası 50 bin TL: 'Zalimlik' diye isyan ettirdi

Yüksek kredi faiziyle bile daha ucuza gelir! Dümdüz ev, kirası 50 bin TL: 'Zalimlik' diye isyan ettirdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirimler devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirimler devam ediyor

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs'ta 1500 TL altı fiyatlar

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs'ta 1500 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.