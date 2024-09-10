Yeşilçam’ın kötü kadını olarak hafızalara kazındı! Lale Belkıs vasiyetini açıkladı: Malım, mülküm...

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden olan ve kötü kadın rolleriyle hafızalara kazınan Lale Belkıs yıllar sonra ortaya çıktı. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan usta isim açıklamalarıyla dikkat çekti.

Posta'ya açıklamalarda bulunan Lale Belkıs yıllara meydan okuyan görünümüyle de dikkat çekti. Belkıs "Ruhen de bedenen de çok iyiyim, şükür. Yeni kitabımı da tamamladım, çok yakında sizlerle olacak. Sağlık olduktan sonra gerisi halloluyor. Kendimi dinliyorum. Zaten yaşı da taktığım yok" dedi.

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Daha önce vasiyetine dair açıklamalarıyla da dikkat çeken usta isim bu konuda şunları söyledi:

"Çok güzel ansınlar beni. Kimseyi incitmedim, iyi insan olarak yaşadım ve memlekete faydalı oldum. Beni unutmasınlar. ‘Bir Lale Belkıs geldi geçti’ desinler. Zaten malım mülküm nerelere gidecek, onları hallettim şimdiden."



Lale Belkıs mallarını nereye bağışlayacağına dair de konuştu ve "Moda’daki evimi sanat müzesi yapıyorum, evimi yoksul çocuklara bırakıyorum. Kimsem yok, yalnızım. Kalabalık bir ailem vardı ama maalesef yaptıklarıyla hepsinin notunu verdim. Fakir değilim ama zengin de değilim" dedi.