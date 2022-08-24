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Yeteri kadar temizlenmiyor! Halınızı tam anlamıyla temizlemek için bu yöntemleri kullanın

24.08.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halı temizliği hijyenik koşullarda yaşayabilmemiz için oldukça önem taşıyor. Halı sürekli üzerine basıldığı için evin en sık kirlenen alanları arasında bulunuyor. Halınızın kirlendiğini çoğu zaman fark etmiyor olabilirsiniz ama halıda görünmeyen bir sürü bakteri ve mikrop bulunuyor. Bu nedenle halınızın temizliğini uygun koşullarda yapmanız sağlığınızı olumlu etkiliyor.

Yeteri kadar temizlenmiyor! Halınızı tam anlamıyla temizlemek için bu yöntemleri kullanın

Halı temizliği hem sizin hem de evinizi paylaştığınız sevdiklerinizin sağlığı için çok önemli. Halının yeterli seviyede temizlenmemesi içerisinde biriken kir, toz, bakteri gibi pislikler nedeniyle alerjilere neden olabiliyor. Halınızı düzenli aralıklar ile temizlemeniz gerekiyor. Halınızı nasıl temizleyeceğinizi bilmiyorsanız ve HALI NASIL TEMİZLENİR? sorusunun cevabını merak ediyorsanız aşağıdaki yöntemleri uygulayarak tertemiz halılara sahip olabilirsiniz.

HALI NASIL TEMİZLENİR?

ARAP SABUNU

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Halının yüzeyi süpürüldükten sonra üzerinde toz, kıl gibi şeylerin olmadığına emin olun. Halı temizlemek için arap sabunu eskilerden beri en etkili yöntemdir. Arap sabununu ılık bir su içinde kolayca eritebilirsiniz. Sonrasında halıya uygun bir bez veya lifi sabunlu suyun içine batırın ve sıkın. Yarı ıslak şekilde halınızı silin ve her ilerlediğiniz alan için bu işlemi tekrarlayın. Ardından duru su ile tekrar silebilirsiniz. En son işlem olarak da nemini alın ve kurumaya bırakın. Arap sabunu, evde halı temizleme yöntemlerinde sıkça kullanılır, ekonomiktir ve temizlik yaptığınızı belirgin şekilde hissedersiniz.

PARLATMAK İÇİN MISIR NİŞASTASI

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Gün içerisinde halı üzerinde ister istemez yağ ve lekeler oluşabilir. Çocuklu bir evde kaçınılmaz olan boya lekeleri de buna eklenir ve durum zorlaşır. Zorlu yağı ve lekeyi çözen mısır nişastasını mutlaka pratik halı temizleme yöntemlerinize ekleyin. Gerektiği kadar mısır nişastasını lekeli yerlere serpin ve 5 dakika kadar bekleyin. Sonrasında sirke ile hazırlanmış su ile halılarınızı silin. Farkı görmek için hem ucuz hem de karşı asla zararı olmayan bu yöntemi deneyin.

LEKELER İÇİN AMONYAK

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Halı yüzeyinde oluşan mürekkep, yağ ve boya gibi maddelerin temizlenmesi amonyak tarafından giderilebilir. Genel temizliklerde temizleme suyuna bir çorba kaşığı kadar amonyak eklemeniz yeterlidir. Leke ve yağlar için direk uygulanabilir fakat uzun süreli bekletilmemelidir.

BEYAZLATMAK İÇİN KARBONAT

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Karbonat evlerimizde çokça kullanılan bir maddedir. Pratik halı temizleme yöntemlerinde kullanılan etkili, ucuz ve zararsız bir üründür. Halılarınızın üzerine serpeceğiniz karbonatı, yarım saat bekletin. Bekleme işlemi bittikten sonra halınızı süpürün. Sonrasında arzuya göre sirkeyle nemlendirilmiş bir bez ile silebilirsiniz.

DERİNLEMESİNE TEMİZLİK İÇİN BEYAZ SİRKE

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Beyaz sirke son yıllarda popüler olmuş, temizlik için etkili bir kurtarıcıdır. Pratik halı temizleme yöntemlerinde kullanılacak olmazsa olmaz bir üründür. Her evde bulundurulması gereken beyaz sirke ile halı veya herhangi bir kumaştaki meyve suyu lekelerini çıkarabilirsiniz. Bir fincan beyaz sirke, iki fincan su ve iki tatlı kaşığı kadar bulaşık deterjanını da ekleyerek bir karışım hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız bu karışımı lekeli bölgeye uygulayarak nemli bez ile silebilirsiniz.

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