Yetkililer yuvaya girince fark etti! ABD'de çift başlı kaplumbağa dünyaya geldi

ABD'nin Güney Carolina Edisto Beach Eyalet Parkı'nda genetik olarak mutasyona uğramış çift başlı kaplumbağanın görülmesi yetkileri şaşırttı.

Kaplumbağaların popülasyonlarını korumak ve yavruları okyanusa güvenli bir şekilde salmakla görevli olan gönüllü kişiler bunun yuvalarda rutin bir kontrol gerçekleştirirken ortaya çıktığını söylediler.

''ÇİFT BAŞLI OLMASI ONU ZORLAYACAK''

Grubun Facebook sayfasında paylaşılan kaplumbağa için ''Gönüllüler rutin bir denetleme yaparken sıradışı bir deneyime sahip oldu. 3 yavru deniz kaplumbağasının doğduğu görüldü ancak birinin çift başlı olduğu dikkat çekti. Tek vücutta iki kafa olması onu zorlayacak ama zamanla neler olduğunu göreceğiz'' denildi.



