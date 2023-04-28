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  4. Yıkım başladı, gürültüyü duyan panikledi! Avcılar'da bina çöktü, tansiyon yükseldi: Betonun altında kalmaktan son anda kurtuldu

Yıkım başladı, gürültüyü duyan panikledi! Avcılar'da bina çöktü, tansiyon yükseldi: Betonun altında kalmaktan son anda kurtuldu

28.04.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş makineleri çalışmaya başladığı anda mahalleli büyük bir gürültüyle paniğe kapıldı. İstanbul'un Avcılar ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesine karar verilen bina, yıkımına başlanır başlanmaz çöktü. İş makinesi operatörü hayati tehlikeden son anda kurtuldu. Binanın çökmesiyle zarar gören bitişikteki bina sakinlerinin tepki göstermesiyle tansiyon yükseldi. Emlak danışmanı Beşir Zengin'in Avcılar'ın yüzde 90'ını kapsayan tehlikeyle ilgili sözleri dikkat çekti.

Yıkım başladı, gürültüyü duyan panikledi! Avcılar'da bina çöktü, tansiyon yükseldi: Betonun altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kentsel dönüşüm için tahliye edildikten sonra yıkımına başlanan 5 katlı binanın çökmesiyle bitişikteki bina da zarar gördü. Bina sakinleri sokağa çıkıp ekiplere tepki gösterdi, o anlarda tansiyon yükseldi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

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YÜREKLER AĞZA GELDİ

Avcılar'da Ambarlı Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilmesinin ardından yıkımına başlandı. Yıkım firmasına ait iş makineleri çalışmaya başladığı sırada, bina büyük bir gürültüyle çöktü. Yıkım çalışmalarına katılan iş makinasının operatörü beton blokların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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TOZ BULUTU HER YERİ KAPLADI

Yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde binanın çökmesi sırasında ortaya çıkan toz bulutu görülüyor.

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BİTİŞİĞİNDEKİ BİNA ZARAR GÖRDÜ, GERGİNLİK ÇIKTI

Yıkım sırasında çöken binanın bitişiğindeki apartmanın ikinci katındaki daire ile giriş katındaki işyerinin duvarları zarar gördü.

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Oturdukları daire zarar gören anne ve kız yıkım için çalışan ekiplere tepki gösterdi.

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Görevliler uzun süre iki kadını sakinleştirmeye çalıştı.

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Yıkım çalışmaları sürerken çöken bina ile ilgili polis ekipleriyle, Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ekipleri de inceleme yaptı. Çöken binanın bitişiğindeki binanın temeli ekipler tarafından kontrol edilirken, binada herhangi bir risk bulunmadığı belirtildi.

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"AVCILAR'DAKİ BİNALARIN YÜZDE 90'I ÇÜRÜK"

Esnaf Can Yelegen "Avcılar'da bir deprem olsa, Avcılar'da çok sakat bina var" diye konuştu.

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Avcılar'da emlak danışmanı olarak çalışan Beşir Zengin ise şunları söyledi:

"Devletin belediyemize verdiği imkanlar var. Vatandaşların bu imkanları sonuna kadar kullanması lazım. Avcılar'daki binaların yüzde 90'ı çürük ve bunlar insanların canına mal oluyor. Binanın üst tarafından çatısından parça düştü ve kadın öldü. İnsanlar bu binalarını yenilemek istiyorlar. Binada oturan insanların birleşip bu binalarını yıktırıp yeni bina yaptırmaları lazım. Bazı muhalif insanlar çıkıyor. Mevcut 2 gün önce vefat eden kadının öldüğü binada olduğu gibi 'Bizim binalarımız sağlam, biz yıktırmak istemiyoruz' diyorlar. Böylece insanların canına mal oluyor. Şu gördüğünüz binayı bu yıkımcılar çabayla, yana sağa sola zarar vermeden yıkmaya çalışıyorlar ama binalar çürük olduğu için kendi kendine dökülüyor. Vatandaşların bu işlerle bizzat ilgilenip bu binaları yıktırması lazım. Can güvenliği, insan canı her şeyden daha önemli."

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar Kentsel dönüşüm bina

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