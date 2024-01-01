Yılbaşı gecesi 3 büyükşehirde operasyon! İstanbul, Ankara ve İzmir'de çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçle mücadele yılbaşı gecesi de devam etti. 121 düzensiz göçmen yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama yeni yılda sabahın ilk saatlerinde geldi.

YILBAŞI GECESİ KALKAN-6 OPERASYONU

Bakan Yerlikaya sosyal medya paylaşımında "İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzensiz göçmenlere yönelik yılbaşı gecesi düzenlenen “KALKAN-6” operasyon ve denetimlerinde 121 düzensiz göçmen yakalandı" açıklamasında bulundu.

Buna göre; 3 ilde polis, jandarma ve sahil güvenlik tarafından 59 mobil göç noktası aracında sahada yapılan denetimlerde; 5 bin 179 kişi mobil göç noktalarında kontrol edildi ve 121 düzensiz göçmen yakalandı.

'OPERASYONLARA DEVAM' SİNYALİ

Yerlikaya operasyonun detaylarına ve görüntülerine yer verdiği paylaşımını şu mesajla noktaladı: "Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektir!"

#İstanbul, #Ankara ve #İzmir’de Düzensiz Göçmenlere yönelik yılbaşı gecesi düzenlenen “KALKAN-6” Operasyon ve Denetimlerinde 1️⃣2️⃣1️⃣ Düzensiz Göçmen Yakalandı❗️



İnsan Kaçakçılığı Yaparak, Ülkemizi Düzensiz Göçün Hedefi ve Transit Geçiş Yolu Haline Getirmeye Çalışan İnsan… pic.twitter.com/Hk25L3huOS — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 1, 2024







