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  4. Yılbaşı gecesi 3 büyükşehirde operasyon! İstanbul, Ankara ve İzmir'de çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı

Yılbaşı gecesi 3 büyükşehirde operasyon! İstanbul, Ankara ve İzmir'de çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı

01.01.2024 08:41 | Son Güncelleme:
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2023'ün son akşamı da ekipler teyakkuz halindeydi. Düzensiz göçle mücadele kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'de Kalkan-6 operasyon ve denetimleri gerçekleşti. 5 bin 179 kişinin kontrol edildiği mobil göç noktalarında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı.

Yılbaşı gecesi 3 büyükşehirde operasyon! İstanbul, Ankara ve İzmir'de çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçle mücadele yılbaşı gecesi de devam etti. 121 düzensiz göçmen yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama yeni yılda sabahın ilk saatlerinde geldi.

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YILBAŞI GECESİ KALKAN-6 OPERASYONU

Bakan Yerlikaya sosyal medya paylaşımında "İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzensiz göçmenlere yönelik yılbaşı gecesi düzenlenen “KALKAN-6” operasyon ve denetimlerinde 121 düzensiz göçmen yakalandı" açıklamasında bulundu.

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Buna göre; 3 ilde polis, jandarma ve sahil güvenlik tarafından 59 mobil göç noktası aracında sahada yapılan denetimlerde; 5 bin 179 kişi mobil göç noktalarında kontrol edildi ve 121 düzensiz göçmen yakalandı.

'OPERASYONLARA DEVAM' SİNYALİ

Yerlikaya operasyonun detaylarına ve görüntülerine yer verdiği paylaşımını şu mesajla noktaladı: "Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektir!"


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