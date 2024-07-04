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  4. Yıldırım çarpan çocukları böyle kurtardılar!

Yıldırım çarpan çocukları böyle kurtardılar!

04.07.2024 22:51
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04.07.2024 22:51
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Iğdır'da mucizevi kurtuluş! Asma köyünde hayvan otlatan 2 kardeşin ve sürünün üzerine yıldırım düştü, yıldırım çarpması sonucu yaralanan kardeşlere yardıma gidenler, çocukları toprağa gömerek kurtardı.

Yıldırımın çarpan çocukları böyle kurtardılar! Edinilen bilgiye göre, Rahime-Mehmet Ali Aktaş çiftinin 4 çocuğundan Yunus Emre (17) ve Aziz Aktaş (15), hayvanlarını otlatmak için meraya çıktı. Aniden bastıran sağanak yağış ile birlikte yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 2 kardeş ağır şekilde yaralandı.

ÇOCUKLARI TOPRAĞA GÖMDÜLER!

Yardıma giden köylüler ambulansı beklerken çocukları toprağa gömdüler. Olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kardeşleri Iğdır Devlet Hastanesine kaldırdı. Kardeşlerin vücudunda yanıklar oluşurken sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Iğdır Yıldırım hayvan
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