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Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (15)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 00:00 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "Ekrem Bey, Beylikdüzü'nde kreş vaadi vermiş. 11 kreş vaadi vermiş sadece 1 tane yapabilmiş. Keşke 11'ini yapmış olsaydı, ne güzel olurdu. Önemli olan vaat vermek değil, vaadi yerine getirmek" - "(Suriye konusu) Afrin harekatını yaptık biliyorsunuz. Ben başbakandım. Oraya şimdi bir kısmını gönderdik. Cerablus'u, El Bab'ı aldık oraya gönderdik. 500 bine yakın Suriyeli gitti. Şimdi Fırat'ın doğusundaki o bölgeyi temizleyip diğerlerini de oraya göndereceğiz" - "Ama bu süre içerisinde İstanbul'da yaşayan özellikle belirli ilçelerde Fatih, Zeytinburnu, Esenyurt, Beyoğlu gibi bölgelerdeki sayı fazla. Burada bir asayiş sorunu, İstanbulluların huzurunu, İstanbulluların rahatını kaçıran olaylara karışırlarsa, kanunsuz işler yaparlarsa bunların normal seyirde gitmesini beklemeden tutar göndeririz. Bu kadar açık"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayına katıldı.

Yıldırım ile İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen ortak yayında, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularına yanıt verdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, kadınlara yönelik projelerine ilişkin soru üzerine, kadının iş hayatına katılması, toplumda daha etkin yer almasının son 16 yılda arttığını, iş hayatında kadının yüzde 21'den yüzde 34'e çıktığını söyledi.

Yine siyasette de artış olduğunu, ancak bunun memnuniyet verici bir düzeyde olmadığını dile getiren Yıldırım, üniversitedeki kız öğrencilerin sayısının erkeklerden fazla olduğunu, kadın öğretmenlerin sayınının da erkeklerden fazla olduğunu, hakimlerin sayısının da erkek hakimlerle hemen hemen aynı olduğunu anlattı.

Asıl yoğunlaşılması gereken kısmın ev kadınları olduğunu belirten Yıldırım, ev kadınlarının hem çocuklara hem de ev işlerine baktığını, onların da sosyalleşme ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Bu kadınların el emeği üretimlerini belediye olarak alıp değerlendireceklerini, her aileye de bin liraya kadar katkı sağlayacaklarını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"İstanbul'un 961 mahallesi var, bunun 300'ünde kreş yok. 300 mahallede 955 kreş yapacağız. Ev kadınları çocuklarını rahat bir şekilde gözü arkada kalmadan bırakacak, dışarı çıkacak, tekrar oradan alacaklar. Bu şeyler Ekrem Bey'de de olabilir. Birçok vaatler zaten hali hazırda, belediyenin yaptığı şeyler var, yeni vaatler var. Mesela Ekrem Bey, Beylikdüzü'nde kreş vaadi vermiş. 11 kreş vaadi vermiş sadece 1 tane yapabilmiş. Keşke 11'ini yapmış olsaydı, ne güzel olurdu. Önemli olan vaat vermek değil, vaadi yerine getirmek. Siyasetçinin kalitesi oradan ortaya çıkar. Ben verdiğim hiçbir vaadi karşılıksız bırakmadım bugüne kadar. Yapmayacağım hiçbir vaadi de yapmadım."

- "Bu insanlar ölümden kaçtılar"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Suriye meselesi üzerine sorulan soruya, "Ekrem Bey çok şey anlattı da ne yapacağını söylemeyi unuttu. Ben anlatayım ne yapacağımı. Bir göçmen konusu özellikle Suriyeliler biliyorsunuz Suriye'de iç savaş başlayınca bu insanlar ölümden kaçtılar. Canlarını kurtarmak için bize sığındılar. Biz inancımız gereği geleneklerimize uygun olarak misafir ettik. Biz ev sahibiyiz. Onlar muhacir. Misafir ettik. Bu işin başlangıcı böyle oldu." dedi.

Şimdi bunların geçici koruma statüsünde olduğunu dile getiren Yıldırım, "Böyle bir kimlikleri var. Geçici koruma. Nerede olurlarsa olsun, hangi şehirde olurlarsa olsun bunların hepsinin kaydı var. Eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri de veriliyor. Bunlar en temel insanlık hizmetleri. Tabii şu görüşüne katılıyorum. Uluslararası camia bunlara gerekli desteği vermedi. Sadece Türkiye'yi bu konuda ne kadar güzel yaptığını, tam bir insanlık dersi verdiğini her platformda söylediler. Ama ellerini taşın altına koymadılar. Akdeniz'den sınırlarına ulaşan veya kara sınırlarına ulaşanları oralarda açlığa, yokluğa terk ettiler. Hatta denizde boğulmalarına göz yumdular." diye konuştu.

Binali Yıldırım, bunların geçici olduğunu ve gideceklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Nitekim Afrin harekatını yaptık biliyorsunuz. Ben başbakandım. Oraya şimdi bir kısmını gönderdik. Cerablus'u, El Bab'ı aldık oraya gönderdik. 500 bine yakın Suriyeli gitti. Şimdi Fırat'ın doğusundaki o bölgeyi temizleyip diğerlerini de oraya göndereceğiz. Ama bu süre içerisinde İstanbul'da yaşayan özellikle belirli ilçelerde Fatih, Zeytinburnu, Esenyurt, Beyoğlu gibi bölgelerdeki sayı fazla. Burada bir asayiş sorunu, İstanbulluların huzurunu, İstanbulluların rahatını kaçıran olaylara karışırlarsa, kanunsuz işler yaparlarsa bunların normal seyirde gitmesini beklemeden tutar göndeririz. Bu kadar açık. Bunu tabii belediyenin tek başına yapması mümkün değil. Bu iş merkezi hükümetle yapılacak. İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresiyle yapılacak. Bu bir koordinasyonla çalışacak."

Bir düzeltme yapmak istediğini aktaran Yıldırım, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinde mültecilerle ilgilenen bir birim var. Belki bu birim daha da güçlendirilebilir. Buraya gelmeden önce o bilgiyi aldım. Onu ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

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