Gökçeada’ya nasıl gidilir? Gökçeada feribotu kaç saat sürüyor?

Gökçeada, turizm açısından büyük bir öneme sahip olan bölgelerden biridir. Yaz aylarında bir hayli kalabalıklaşan ada, benzersiz doğası ve huzurlu atmosferiyle öne çıkmaktadır. Çalışma temposundan ve günlük hayat koşturmasından uzaklaşmak isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği noktalar arasında bulunan adaya ulaşım da son derece kolaydır. Masmavi denizi, kumsalları ve plajları ile tatilcilerin gözdesi haline gelen bu adayla ilgili Gökçeada nerede konusu da büyük bir önem taşımaktadır.

Gökçeada’ya nasıl gidilir?

Gökçeada, Marmara Bölümü’nün güneybatı tarafında konumlanan Çanakkale ilimize bağlı bir ada olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bölgeye ulaşımda kara yolu, deniz yolu veya hava yolu ile ulaşım tercih edilir. Kara yolu ile ulaşımda özel araçlar ve şehirlerarası otobüsler yer alır. Adaya özel aracıyla gelmeyi planlayanların öncelikli olarak Çanakkale’ye varış sağlaması gerekir. Varış sağladıktan sonra Kabatepe ya da Çanakkale iskelesinden adaya sefer düzenleyen arabalı vapurlara binilebilinir.

Özel araç yerine şehirlerarası otobüslerle gelmeyi düşünen ziyaretçiler ise Çanakkale’de bulunan otobüs terminaline varış sağladıktan sonra buradan toplu taşıma araçlarına binerek iskeleye ulaşım sağlayabilir. İskeleden de feribotlara binerek Gökçeada’ya gidebilir. Son ulaşım alternatifi ise hava yoluyla ulaşımdır. Bunun için de yine Çanakkale’de hizmet veren havalimanı tercih edilebilir. Havalimanına iniş sağlandıktan sonra buradan limana geçiş yapılarak, Gökçeada feribotlarına binilebilir.

Gökçeada feribotu kaç saat sürüyor?

Gökçeada’ya ulaşımda tercih edilen ulaşım aracının önemi bir hayli büyüktür. Zira bu ulaşım aracına göre yolculuk süresi belirlenmektedir. Çanakkale şehir merkezinden Gökçeada’ya varış süresi ortalama bir saat sürebilir. Kabatepe limanından binildiğinde ise bu süre 45 dakikaya kadar düşebilir. Kabatepe Gökçeada feribotu ücreti ise farklılık gösterebilir. Öğrenciye farklı ücret tarifesi uygulanırken araçlı bir yolculuya daha farklı bir ücret tarifesi uygulanabilir.

Kabatepe Gökçeada feribot saatleri mevsime göre farklı olabilir. Güncel bilgiler göz önünde bulundurulduğunda Kabatepe’den adaya düzenlenen feribot seferleri sabah saat 05.00 itibariyle başlamakta ve gece saat 23.00’a kadar devam etmektedir.

Çanakkale merkezden Kabatepe’ye nasıl gidilir?

Çanakkale şehir merkezinden Kabatepe’ye ulaşım için tek seçenek deniz yoluyla ulaşımdır. Bunun için merkezden Kabatepe’ye sefer düzenleyen feribotlar tercih edilir. Kabatepe de pek çok kişinin denize girebildiği, sevdikleriyle beraber piknik ya da kamp aktivitesini gerçekleştirebildiği önemli gezi rotalarından biri olarak bilinir.





