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Kıbrıs’a nasıl gidilir? KKTC Kıbrıs’a gitmek için pasaport gerekir mi?

20.11.2023 18:45 | Son Güncelleme:
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Kıbrıs, ülkemizin Doğu Akdeniz Bölümü’nde konumlanan turistik bir ada olarak karşımıza çıkmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) olarak da isimlendirilen ada, yavru vatan olarak da anılır. Gerek kültürel yapısı gerekse doğal güzellikleriyle dikkat çeken bölgeye her sene çok sayıda yerli ve yabancı turist gelmektedir. Tatil noktaları arasında da yer alan Kıbrıs, bu yüzden turizm açısından da büyük bir önem taşır. Peki, Kıbrıs’a nasıl gidilir, Kıbrıs’a gitmek için pasaport gerekir mi?

Kıbrıs’a nasıl gidilir? KKTC Kıbrıs’a gitmek için pasaport gerekir mi?

Çevresi tamamen denizle kaplı olan Kıbrıs, Akdeniz bölgesinin incisi olarak da ifade edilmektedir. Bölgede hem Türkçe hem de Yunanca dili konuşulmaktadır. Ayrıca Türklerden Rumlara, Ermenilerden Latinlere kadar pek çok farklı etnik sınıfta hayatlarını sürdürmektedir. Adada gezip görülmeye değer çok sayıda tarihi yapı ve doğal güzellik alanı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra lezzetli yemekleri ile de öne çıkan bir bölgedir.

Kıbrıs’a nasıl gidilir?

Kıbrıs’a gelmek isteyenler için ulaşım bilgilerini net bir şekilde öğrenmek oldukça önemlidir. Kıbrıs, bir ada özelliğine sahip olduğundan bu bölgeye kara yolunu kullanarak erişim sağlayabilme ihtimali yoktur. Ulaşım için iki farklı alternatif vardır. Bunlardan birincisi deniz yolu, bir diğeri ise hava yoluyla ulaşımdır. Hava yolu ile ulaşımda adada hizmet veren havalimanı tercih edilebilir. Bu havalimanına başlangıç noktasına göre aktarmalı ya da aktarmasız olarak ulaşım sağlanabilir. Uçak yolculuğu dışında deniz yoluyla gelmeyi düşünen ziyaretçiler ise bölgeye düzenli olarak giden feribot ulaşım aracını tercih edebilir.

Kıbrıs’a gitmek için pasaport gerekir mi?

Yurtdışı seyahatlerinde birçok ülkeye giriş sağlamak için bazı belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. Pasaport da bu önemli belgeler arasında yer almaktadır. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecekler için pasaport koşulu bulunmamaktadır. Pasaportsuz bir şekilde bu turistik adaya yolculuk yapılabilmesi mümkündür.

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Kıbrıs’a deniz yoluyla nasıl gidilir?

Kıbrıs bir ada ülkesi olarak karşımıza çıktığından ulaşımda ya uçak yolculuğu ya da deniz yolculuğu tercih edilebilmektedir. Deniz yolu ile ulaşımda ülkemizin bazı noktalarından adaya düzenli olarak feribot seferleri düzenlenmektedir. Akdeniz Bölgesi’nde yer alan ve turistik bir bölge olarak bilinen Mersin’den ve yine Akdeniz Bölgesi’nde bulunan Antalya şehrimize bağlı Alanya ilçesinden adaya deniz yoluyla ulaşım sağlanmaktadır. Bu bölgeler dışında daha pek çok farklı bölgeden de feribot ile ulaşım mümkündür.

Kıbrıs feribot fiyatları ne kadar?

Kıbrıs feribot bilet fiyatları kalkış noktasına göre farklılık gösterebilir. Ayrıca feribotun türüne göre de fiyatlarda farklılık yaşanabilir. Ancak güncel feribot bilgileri baz alındığında 2023 yılında fiyatlar 789 TL ile 1.100 TL arasında değişmektedir. Kıbrıs feribot sefer saatleriyle ilgili en son bilgilere ise internet üzerinden ulaşım sağlanabilir.

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