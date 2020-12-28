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Yılın hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti

28.12.2020 14:36 | Son Güncelleme:
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Yılın hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti

Koronavirüsten hayatını kaybeden Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Radyoloji Uzmanı Doktor Yavuz Durmuş’un geçtiğimiz yıl 14 Mart Tıp Bayramı’nda yılın en iyi hekimi seçildiği ortaya çıktı. Durmuş teşekkür belgesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın elinden almıştı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Radyoloji Uzmanı Doktor Yavuz Durmuş yakalandığı koronavirüs sebebiyle 50 gündür aynı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Durmuş 30 gündür de yapay akciğer cihazına bağlı olarak yaşıyordu. Ancak mesai arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Yavuz Durmuş’un cenazesi için hastanede tören yapılacağı öğrenildi. Yavuz’un aynı hastanedeki mesai arkadaşları kendi kurmuş olduğu Girişimsel Radyoloji Ünitesi ve İnme Merkezine isminin verilerek anısının yaşatılmasını istedi.

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YILIN HEKİMİ ÖDÜLÜNÜ BAKAN KOCA'DAN ALDI

Koronavirüs’ten hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Yavuz Durmuş’un geçtiğimiz yıl 14 Mart Tıp Bayramı’nda yılın en iyi hekimi seçilmişti. Durmuş Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Girişimsel Radyoloji ve İnme Merkezi kurulmasında büyük rol oynamış gösterdiği üstün başarı sayesinde yılın hekimi seçilmişti. Durmuş’a teşekkür belgesini de törende Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vermişti.

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DR. YAVUZ DURMUŞ KİMDİR?

1995 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Yavuz Durmuş aynı yıl dil eğitimi için Amerika’ya gitti. 1997 yılında Lüleburgaz SSK Hastanesi’nde pratisyen hekim olarak göreve başladı. 2005 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Radyoloji asistanı olarak görev yaptı. 2011 yılında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başladı ve girişimsel radyoloji alanında hizmet verdi.

İHA

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