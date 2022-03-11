Yıllar geçse de modası asla geçmeyen, dolabınızda mutlaka bulunması gereken çizgili kıyafetler

Aynı anda şık ve ciddi bir görünüm verirken spor kombinlerde de karşımıza çıkabilen çizgi desenleri oldukça talep görüyor. Rengârenk, siyah beyaz, lacivert beyaz gibi renklerle çizgi desene çokça yer veren parçalar hem çok seviliyor hem pek çok kombinde rahatlıkla kullanılabiliyor. Düz bir parçayla birleştirildiğinde bile dikkat çekici hale gelebileceğiniz, göz alıcı, modası asla geçmeyecek çizgili pantolon, etek, tişört ve gömleklerle karşınızdayız! Gelin, kombinlerinize hareket katacak parçaları hep birlikte inceleyelim.

1. Siyah çizgili beyaz kazaklar modası geçmeyecek parçaların başında yer alıyor

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Çizgi deseni dendiğinde aklınıza ilk gelen giysi, çizgili bir kazak olabilir. Yıllardır modası geçmeyen hatta son iki senedir oldukça trend hale gelen çizgili kazaklar hemen herkesin dolabında yer alan joker parçalardan biri. ESPRIT Kazak, dökümlü tasarımı ve yumuşak, pamuk örme dokusuyla konforlu bir kullanım sunar. Zamansız siyah beyaz çizgi deseniyle her ortama uyum sağlar. Sırt kısmında bulunan siyah bağcıklarıyla sade görünümden kurtulup daha eğlenceli bir görünüm yakalar. Kazağı tek başına kullanabileceğiniz gibi içine beyaz bir gömlek giyerek de kombinleyebilirsiniz.

2. Zarif çizgili yazlık bir elbiseyle gözler üzerinizde olacak

Kontrast çizgiler pantolon, etek ve gömleklere çok yakışırken yazlık elbiselerde genellikle pastel renkler ve yakın tonlarda çizgiler kullanılıyor. Karşıt renklerle dikkat çeken çizgiler, daha iddialı olabiliyor. Trendyolmilla Haki Kemerli Elbise’nin açık haki ve krem tonları, kalın çizgili desenlerle buluşarak yaz ayları için harika bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Sıfır kol ve diz üstü etek tasarımı, bel kısmında bulunan zarif tokalı kemeriyle kurtarıcınız olacak elbiseyi hem iş yerinde hem günlük kombinlerde kullanabilirsiniz. Bej rengi topuklu stilettolarla birleştirip şık bir görünüm yakalayabileceğiniz gibi toprak tonlarında sandaletlerle daha günlük hale de getirebilirsiniz.

3. Canlı renkler ve hareketli kesimle kombininizi daha eğlenceli hale getirebilirsiniz

Çizgili pantolon dendiğinde aklınızda ilk olarak sıkıcı bir giysi gelebilir fakat inceleyeceğimiz ürün, ön yargılarınızı yıkacak! Canlı renkleri, rahat formu ve İspanyol paça tasarımıyla tek renkli üstlerle çok yakışacak bir pantolonla karşınızdayız. Trendyolmilla Çok Renkli Çizgili ve Fitilli Örme Pantolon farkınızı ortaya koyabileceğiniz, sarı, turuncu ve kırmızı gibi sıcak renklerin ağırlıkta olduğu, esnek, fitilli dokusuyla dikkat çekiyor. Pantolonu basic koyu toprak tonlarında crop toplarla kullanarak harika bir kombin yakalayabilir, kalın tabanlı spor ayakkabılar veya orta boylarda topuklularla şıklığınızı tamamlayabilirsiniz.

4. Oversize çizgili gömlekler, vazgeçilmeyen klasiklerden

Etek ve pantolonlarla kombinlenebilen, iş yerinde, okulda, arkadaş buluşmalarında şıklığı yakalayan çizgili oversize gömleklerin modası geçeceğe benzemiyor. Bu kadar kullanım kolaylığının yanında profesyonel bir görüntü sağlaması, onu vazgeçilmezler arasına yerleştiriyor. Açık mavi zeminle ince beyaz çizgilerin buluştuğu Trendyolmilla Mavi Çizgili Gömlek, zamansız çizgili gömlek arayanlar için harika bir seçenek. Hafif ve yumuşak dokusu rahatlık hissi verirken oversize kesimi ve klasik küçük düğmeleriyle şık bir görünüm sunuyor. Gömleği düz renklerde kumaş pantolon ya da jeanlerle kombinleyebilir, ister ofis şıklığına isterseniz günlük bir kombine dönüştürebilirsiniz.

5. Pantolonlara eklenen çizgilerle hem sıkıcı görünümden kurtulun hem şıklığınızı tamamlayın

İş yerinde, okulda, arkadaş buluşmalarında ya da toplantılarda düz kumaş pantolon giymekten sıkıldıysanız ama çok da hareketli, renkli bir şey aramıyorsanız ince çizgili zarif kumaş pantolonlar tam size göre! Koton Damenhose In Maritinem Stripelook Pantolon, sıradan çizgili pantolonlardan farklı olarak daha rahat bir kesime sahip. Bağlanabilen bel kemeriyle öne çıkan kapri boy pantolonu beyaz tişört, gömlek ya da crop toplarla kombinleyebilirsiniz. Beyaz spor ayakkabıyla günlük kombinlerde kullanabilir, topuklu ayakkabılarla ofis şıklığınızı tamamlayabilirsiniz. Yaz ve bahar aylarına uygun, her dolapta bulunması gereken hem şık hem günlük bir parça arıyorsanız pantolonu kaçırmayın!

6. Cıvıl cıvıl, rengârenk çizgili yazlık eteklerle dikkat çekin

Çizgi desenlerin siyah beyaz gibi kontrast ve canlı renkten uzak giysilerde kullanıldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ciddi ortamlarda oldukça tercih edilen çizgiler, farklı renklerde olduğunda aslında cıvıl cıvıl bir görünüm elde etmenizi, yaz ve bahar aylarındaki neşenizi ortaya çıkarmanızı sağlayabilir. Olalook Çok Renkli Çizgili Etek, gökkuşağını andıran rengârenk deseniyle oldukça göz alıcı! Diz üstünde biten tek taraflı yırtmacı sayesinde hareketli ve rahat bir görüntüyü de beraberinde getiriyor. Midi boy eteği beyaz spor ayakkabıyla, sandaletlerle ya da bej tonlarda topuklularla kullanabilirsiniz.

7. Rahat ve şık elbise arıyorsanız tercihinizi çizgili penye elbiselerden yana yapabilirsiniz

Esnek ve vücudu saran yapısıyla fiziğinizi ortaya çıkaran, her vücut tipine kolayca uyum sağlayan hem spor hem şık görünüm yakalamanıza imkân veren çizgili elbiseler, yaz aylarının en çok tercih edilen parçalarından biri. İster spor ayakkabılarla birleştirip günlük bir kombin yaratabilir, isterseniz sandalet ya da topuklularla daha şık ve resmi bir görüntü yakalayabilirsiniz. Fitilli ve elastik kumaşa sahip, organik pamuktan üretilen Tommy Hilfiger Çizgili Büyük Yaka Organik Pamuklu Elbise, diz üstü boyuyla ve dizinde bulunan tek taraflı minik yırtmacıyla tüm dikkatleri üzerinize çekecek!

8. Çok sevdiğimiz çizgiler artık çantalarda da yerlerini alıyor

Çizgili kıyafetlerin modası geçmiyor ve her mevsim tercih ediliyor. Çokça sevilen çizgi modası artık aksesuarlarda da yerini almaya başladı. Özellikle çanta ve cüzdanlarda karşımıza çıkan çizgiler, hasır çantalara çok yakışıyor. Yaz aylarında sahil şıklığında dikkat çeken çizgileri günlük hayatınızda da kullanabilirsiniz. Accessorize Çizgili Dokuma Omuz Çantası, karışık pastel renklerdeki çizgileri ve sade tasarımıyla hem sevimli hem çok şık. Yaz aylarında günlük kullanım için harika bir seçenek olabilecek çantanın iç kısmında krem renginde astarı mevcut. Omuz askısında bulunan deri detay ise taşıma kolaylığı sağlıyor.

9. Çizgili tişört ve jean kombini, günlük kombinlerin kurtarıcısı olabilir

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Tişört jean kombini, modası asla geçmeyecek bir uyum yakalıyor. Kullanım rahatlığı sağlayan ve her kombinde kullanılabilen ikili, en çok tercih edilen parçalardan. Basic tişörtler gibi çizgili penye tişörtlerin de modası asla geçmiyor. DeFacto Regular Fit Çizgili Kısa Kollu Tshirt, kahverengi ve beyaz blok çizgileri ve rahat kesimiyle dikkat çekiyor. %100 pamuk içerikli, regular fit tişörtü tayt, dar jean ve mom jeanlerle kolayca kombinleyebilirsiniz. Dar ve kahve tonlarda mini etekler üzerine de çok yakışacak tişört hem modası geçmeyecek hem pek çok kombinde kullanılabilecek joker bir parça!

10. İş hayatında da çizgilere yer verin

Ofis hayatında daha çok kumaş pantolon ve etekler tercih ediliyor. Düz gri, lacivert, siyah renklerdeki kumaş pantolonlardan sıkıldıysanız ama rengârenk ve dikkat çekici bir şey de giymek istemiyorsanız çizgili tasarımlardan yardım alabilirsiniz. Koton Gri Çizgili Pantolon, düz koyu lacivert üzerine incecik gri çizgileriyle zarif ve resmi bir görünüm yakalıyor. Havuç kesimi sayesinde rahat kullanılan pantolon, ön ve arkada bulunan cepleriyle de ciddi bir görünüm sunuyor. Pantolonu ofiste gömleklerle kullanabileceğiniz gibi günlük hayatta basic beyaz tişörtlerle kombinleyerek spor hale de getirebilirsiniz.