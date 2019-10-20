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Yıllar sonra 'Komando Marşı' okudular

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 15:06 | Son Güncelleme

KAYSERİ Hava İndirme Komando Taburu'nda 1980 yılında görev yapan askerler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de düzenlediği, ABD ile varılan uzlaşma çerçevesinde 5 gün ara verilen Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Antalya'da bir araya gelerek 'Komando Marşı' okudu.

Yıllar sonra 'Komando Marşı' okudular

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- KAYSERİ Hava İndirme Komando Taburu'nda 1980 yılında görev yapan askerler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de düzenlediği, ABD ile varılan uzlaşma çerçevesinde 5 gün ara verilen Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Antalya'da bir araya gelerek 'Komando Marşı' okudu.
Kayseri Hava İndirme Komando Taburu'nda 39 yıl önce görev yapan askerler, İstanbul, Burdur, Isparta, Denizli'den Antalya'ya geldi. Muratpaşa ilçesi Saat Kulesi önünde açıklama yapan grup, Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı bir araya geldiklerini kaydetti. Her türlü hava ve arazi şartlarında sefer ve göreve hazır olduklarını söyleyen grup adına açıklama yapan İsmet Akçayır (56), Türkiye'nin en seçkin ve tek birliği olan Kayseri Hava İndirme Komando Tugayı'nda 20 ay askerlik yaptıklarını, yıllar sonra bir araya geldiklerini anlattı. Devlet, vatan, bayrak, iç güvenlik için sınır ve ötesindeki harekat tatbikatlarında paraşütçü komando olarak görev aldıklarını hatırlatan Akçayır, kararlı bir asker olarak her türlü sefer ve göreve hazır olduklarını belirtti. Birlik, bütünlük çağrısı yapan Akçayır, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sürdüğünü, Mehmetçiğin destan yazdığını söyledi.
Açıklamanın ardından mavi bere takan grup, 'Komando Marşı'nı okudu ve şehit askerler için dua etti.

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