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  4. Yıllar sonra ortaya çıktı! Hastasının 'kendi spermiyle' hamile kalmasını sağlayan doktora dava

Yıllar sonra ortaya çıktı! Hastasının 'kendi spermiyle' hamile kalmasını sağlayan doktora dava

27.05.2021 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşayan bir kadın, 38 yıl önce kimliğinin açıklanmasını istemeyen bağışçıdan bulduğunu söyleyip kendi spermini kullanarak hamile kalmasını sağlayan doktora dava açtı.

Yıllar sonra ortaya çıktı! Hastasının 'kendi spermiyle' hamile kalmasını sağlayan doktora dava

Dün dava dilekçesini mahkemeye sunan ABD'li Bianca Voss (75), gizlice kendi spermini kullanarak çocuk sahbi olmasını sağlayan jinekolog Martin Greenberg’i ‘tıbbi tecavüz’le suçladı.

Voss, 1983 yılında, New York kentinde yaşarken Greenberg’e (78), sperm bağışıyla çocuk sahibi olmak istediğini söylediğini ve ‘bulunan’ sperm için 100 dolar ödediğini, 1984’te kızı Roberta’nın dünyaya geldiğini ifade etti.

Voss, emekli olunca Florida eyaletine yerleşen Greenberg’in kızının biyolojik babası olduğunu 2020 sonbaharında, DNA karşılaştırması yapan, kişilerin soyağacına ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlayan 23andMe adlı şirkete başvurup öğrendiğini belirtti.

''TIBBİ TECAVÜZ''

Voss’un avukatı Jason Kane şunları söyledi: “Greenberg kendi spermini müvekkilimin yumurtasıyla döllemek suretiyle elde etmiş embriyoyu ve rahime nakletmiş. O zaman donör olacak kişi hakkında, ‘Şu bölgeden olsun, sarışın olsun, şu yaşlarda olsun’ gibi şart koşmamış tek şartı kimliğinin açıklanmasını istemeyen biri olmasıymış. Doktorunun bağışçı olacağı aklının ucundan bile geçmemiş. Bazı insanlar buna ‘tıbbi tecavüz’ diyor. Adı her ne olursa olsun kabullenilemeyecek bir şey. Etik değil.”

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Bianca Voss da, “Bana, ‘Bağışçının Yahudi olmasının sakıncası olur mu’ dediğinde, ‘Hayır’ yanıtını verdim. Belki üniversiteden bir tıp öğrencisinin spermi filan sandım. 100 dolar ödedim. DNA sonucunu öğrenince neye uğradığımı şaşırdım. Bunun bedelini ödemesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Bianca Voss ve kızı, tazminat talep ediyor. Ayrıca, Greenberg’in sağlık durumuna, kronik hastalığı olup olmadığına dair bilgilerin de kendileriyle paylaşılmasını istiyor.


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