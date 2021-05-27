Yıllar sonra ortaya çıktı! Hastasının 'kendi spermiyle' hamile kalmasını sağlayan doktora dava

Dün dava dilekçesini mahkemeye sunan ABD'li Bianca Voss (75), gizlice kendi spermini kullanarak çocuk sahbi olmasını sağlayan jinekolog Martin Greenberg’i ‘tıbbi tecavüz’le suçladı.

Voss, 1983 yılında, New York kentinde yaşarken Greenberg’e (78), sperm bağışıyla çocuk sahibi olmak istediğini söylediğini ve ‘bulunan’ sperm için 100 dolar ödediğini, 1984’te kızı Roberta’nın dünyaya geldiğini ifade etti.

Voss, emekli olunca Florida eyaletine yerleşen Greenberg’in kızının biyolojik babası olduğunu 2020 sonbaharında, DNA karşılaştırması yapan, kişilerin soyağacına ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlayan 23andMe adlı şirkete başvurup öğrendiğini belirtti.

''TIBBİ TECAVÜZ''

Voss’un avukatı Jason Kane şunları söyledi: “Greenberg kendi spermini müvekkilimin yumurtasıyla döllemek suretiyle elde etmiş embriyoyu ve rahime nakletmiş. O zaman donör olacak kişi hakkında, ‘Şu bölgeden olsun, sarışın olsun, şu yaşlarda olsun’ gibi şart koşmamış tek şartı kimliğinin açıklanmasını istemeyen biri olmasıymış. Doktorunun bağışçı olacağı aklının ucundan bile geçmemiş. Bazı insanlar buna ‘tıbbi tecavüz’ diyor. Adı her ne olursa olsun kabullenilemeyecek bir şey. Etik değil.”