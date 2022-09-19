HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yıllarca sağlıklı olduğu söylendi! Propolis yemek sağlığınızı riske atıyor

Yıllarca sağlıklı olduğu söylendi! Propolis yemek sağlığınızı riske atıyor

19.09.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Propolis, arılar tarafından üretilir. Propolis, içeriğindeki kimyasallar nedeniyle, anti-mikrobiyal, anti-oksidan, anti-tümör gibi özelliklere sahiptir. Birçok faydası olduğu bilinen propolisin zararları da vardır. Uzmanlar arı sütü ve propolis hakkında uyarılarda bulunuyor.

Yıllarca sağlıklı olduğu söylendi! Propolis yemek sağlığınızı riske atıyor

Propolis, bal gibi yine arılar tarafından üretilen bir üründür. İçerisindeki bileşenler nedeniyle soğuk algınlığında sıklıkla kullanılan propolis ve arı sütünün bir sürü faydası bulunmaktadır. Ancak bu faydalarının yanı sıra zararlarını da göz ardı etmemek gerekir. Prof. Dr. Vefik Arıca, aşırı propolis ve arı sütü kullanımının erken ergenlik ve erkelerde meme gelişimine yol açtığını söyledi.

KADINLIK HORMONU NEDENİYLE MEMELERİ BÜYÜTÜYOR

Yeni Proje - 2022-09-19T112435.541

Prof. Dr. Arıca, propolis ve arı sütü kullanımında son dönemlerde büyük artış olduğunu anlattı. Arı sütü ve propolis kullanımının özellikle bağışıklık sistemini çok yüksek düzeyde koruduğunu dile getiren Arıca, “Tabii bir takım uyarılarda da bulunmak gerekiyor. Özellikle propolis, arı sütü içinde östrojen dediğimiz kadınlık hormonu bulunmakta. Özellikle düzensiz kullanımlarda, uygun dozda kullanmayanlarda, hekim kontrolünde kullanmayanlarda ve merdiven altı üretimlerden bu östrojen maddesiyle beraber iki hastalık ön plana çıkmakta. Biri, erkeklerde meme gelişimi yani jinekomasti. Erkeklerde yoğun bir miktarda meme dokusu oluşmasına yol açmakta. İkincisi de çocuklarda ergenliğe erken girilmesi” diye konuştu.

PROPOLİS KULLANIMINA ARA VERİLMELİ

Ekran görüntüsü 2022-09-19 112402

Aşırı kullanım nedeniyle bu hastalıklarda son dönemlerdeki artışa dikkati çeken Prof. Dr. Arcıa, şöyle konuştu:
“Bu nedenle uygun dozda, hekim kontrolü dışında propolis kullanımlarında özelikle son dönemlerde erken ergenliğe girmede bu dönemlerde çok artış görülmekte. Bazı durumlarda da erkeklerde jinekomasti olaylarının, özellikle meme gelişimi erkeklerde büyümenin olması ön plana çıkmakta. Bu iki durumda propolis kullanımı sorgulanmaktadır. Propolis kullanıyor ise belli bir dönem propolis ve arı sütü kullanımına ara verilmelidir.”

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaybettiği piercingi yıllar sonra öyle bir yerden çıktı ki...Kaybettiği piercingi yıllar sonra öyle bir yerden çıktı ki...
'Öğretmenim' deyip 10 yaşındaki çocuğu istismar etti! Acılı anneden yürek yakan sözler: Çocuğumun ağzı halen anne sütü kokuyor'Öğretmenim' deyip 10 yaşındaki çocuğu istismar etti! Acılı anneden yürek yakan sözler: Çocuğumun ağzı halen anne sütü kokuyor
Tayvan'da şiddetli deprem! 20 saniye sürdü, sosyal medyada korkunç görüntüler Tayvan'da şiddetli deprem! 20 saniye sürdü, sosyal medyada korkunç görüntüler
Anahtar Kelimeler:
arı sütü Propolis östrojen meme büyütme arı ergenlik erkek propolis nedir uzman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Depoları doldurmak için bu gece yarısını bekleyin!

Depoları doldurmak için bu gece yarısını bekleyin!

Adayları tek tek açıkladı: 'Erdoğan kazanır'

Adayları tek tek açıkladı: 'Erdoğan kazanır'

Uğur Pektaş'tan sitem dolu paylaşım! "Eşimizin en mahrem görüntülerini..."

Uğur Pektaş'tan sitem dolu paylaşım! "Eşimizin en mahrem görüntülerini..."

AK Parti'de kayıp sürüyor! Son anket sonuçları dikkat çekti...

AK Parti'de kayıp sürüyor! Son anket sonuçları dikkat çekti...

Korkunç gelişme! Hızla yaklaşıyor

Korkunç gelişme! Hızla yaklaşıyor

Dördüncü İttifak kuruldu: Türkiye İttifakı!

Dördüncü İttifak kuruldu: Türkiye İttifakı!

İlginizi Çekebilir

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Arkadaşlarının intikamını aldı! Maymun insana karşı

Arkadaşlarının intikamını aldı! Maymun insana karşı

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.