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Yıllarca yalan mı söylemiş? 'Meteoroloji uzmanı' Kerem Ökten için olay 'sahte diploma' iddiası... Mikdat Kadıoğlu paylaştı, küfürlü yanıt geldi

08.01.2024 07:08 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji uzmanları arasında 'sahte diploma' atışması bir anda gündem oldu. Hava durumu tahminleriyle bilinen ve İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği mezunu olarak tanıtan Kerem Ökten'in diplomasının sahte olduğu iddia edildi. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Mikdat Kadıoğlu'nun gündem yaratan iddiası sonrası Ökten'den yanıt geldi. Söz konusu yanıtta Ökten'in küfürlü ifade kullandığı görülürken, takipçilerinden avukatlık desteği istedi.

Yıllarca yalan mı söylemiş? 'Meteoroloji uzmanı' Kerem Ökten için olay 'sahte diploma' iddiası... Mikdat Kadıoğlu paylaştı, küfürlü yanıt geldi

Hava bugün nasıl? Hava durumu tahminleri neler? Kar ne zaman yağacak? Milyonlarca vatandaş hemen hemen her gün bu sorulara yanıt ararken, uzman isimlerin görüşlerine başvuruyordu. Bu isimlerden biri de Kerem Ökten. Son yıllarda özellikle yaptığı hava durumu tahminleriyle dikkat Ökten, bu kez bambaşka bir iddiayla gündeme geldi.

KEREM ÖKTEN'İN DİPLOMASI SAHTE Mİ?

Yaptığı yorumlarla yakından takip edilen ve gazetelerin sıklıkla referans aldığı isim olan Kerem Ökten hakkında 'sahte diploma' iddiası ortaya atıldı.

Bugüne kadar kendisini "İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği bölümü mezunu" olarak tanıtılan Kerem Ökten'in diplomasının sahte olduğu iddia edildi.

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KADIOĞLU: "BÖYLE BİR MEZUNUMUZUN OLMADIĞINI DUYURURUM"

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Mikdat Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin "İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak böyle bir mezunumuzun olmadığını kamuoyuna saygı ile duyururum. Bu sahte diploma olayı için suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖKTEN'DEN KÜFÜRLÜ YANIT: GÜLEREK GELEN P.ŞTTAN KORK

Kadıoğlu'nun açıklamalarının sosyal medyada gündem olmasının ardından Kerem Ökten, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ökten'in yapmış olduğu "Lodosla gelen Kıştan, gülerek gelen pşttan kork!" şeklindeki paylaşım, Kadıoğlu'nun açıklamalarına cevap olarak yorumlandı.

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"REKLAMIN İYİSİ KÖTÜSÜ OLMAZ" DEDİ, TAKİPÇİLERİNDEN AVUKATLIK İSTEDİ

Ökten, Kadıoğlu'nun 'sahte diploma' açıklamalarına yönelik "Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Bırakın sallasınlar. Bunlara inat meteorolojiye daha fazla mesai harcayım..." ifadelerini kullandı.

Konu hakkında bir paylaşım daha yapan Ökten, takipçilerinin hukuki bilgisine başvurarak "Avukatlığımı yapmak isteyen takipçim varsa; lütfen özelden görüşelim. Her bana edilen hakaret için tazminatın tamamını avukatıma vereceğim. İyi bir kazanç..." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu Kerem Ökten
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