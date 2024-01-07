Yıllardır aranıyorlardı! 2024'ün ilk günlerinde 81 ilde binlerce firari yakalandı

Çember-10 operasyonlarının detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Operasyondan görüntüleri de paylaşan Yerlikaya "Arananları yakalayıp adalete bir bir teslim edeceğiz" mesajını verdi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"2024 yılının ilk 4 günü 81 ilde “aranan şahıslara yönelik” gerçekleştirilen “ÇEMBER-10” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 853 firari yakalandı.

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:

0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 780 şahıs,

5-10 yıldır aranmakta olan 33 şahıs,

10 yıl ve üzeri aranmakta olan 40 şahıs yakalandı."

2024 yılının ilk 4 günü 8️⃣1️⃣ İlde “Aranan Şahıslara Yönelik” gerçekleştirilen “ÇEMBER-10” Operasyonlarında Arama Kaydı bulunan 4️⃣.8️⃣5️⃣3️⃣ Firari Yakalandı❗️



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,

Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin… pic.twitter.com/Q6ILir5inP — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 7, 2024







