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  4. Yıllardır aranıyorlardı! 2024'ün ilk günlerinde 81 ilde binlerce firari yakalandı

Yıllardır aranıyorlardı! 2024'ün ilk günlerinde 81 ilde binlerce firari yakalandı

07.01.2024 08:29 | Son Güncelleme:
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Yeni yılın ilk 4 gününde 81 ilde Çember-10 operasyonları düzenlendi. Operasyonlar kapsamında, arama kaydı bulunan binlerce firari yakalandı.

Yıllardır aranıyorlardı! 2024'ün ilk günlerinde 81 ilde binlerce firari yakalandı

Çember-10 operasyonlarının detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Operasyondan görüntüleri de paylaşan Yerlikaya "Arananları yakalayıp adalete bir bir teslim edeceğiz" mesajını verdi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"2024 yılının ilk 4 günü 81 ilde “aranan şahıslara yönelik” gerçekleştirilen “ÇEMBER-10” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 853 firari yakalandı.

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:

  • 0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 780 şahıs,
  • 5-10 yıldır aranmakta olan 33 şahıs,
  • 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 40 şahıs yakalandı."

Başlıksız-3


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