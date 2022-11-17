Yıllardır 'iPhone'lara gelsin' diye beklenen özellik için kötü haber: Bu, kullanıcıların hoşuna gitmeyecek

Apple, yıllardan beri iPhone'larda Lightning olarak adlandırdığı bir bağlantı noktası kullanıyor. iPhone 5 ile hayatımıza giren lightning girişi, geçtiğimiz aylarda satışa sunulan iPhone 14 ailesine kadar iPhone'larda yer almaya devam etti. Fakat Avrupa Birliği'nin akıllı telefonlara tek tip şarj girişi şartı getirmesi ve taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi USB-C olacağını kararlaştırması Apple'ın artık USB-C'ye geçeceğine yönelik bir müjde olarak sayıldı. Üstelik Apple'ın yöneticilerinden biri olan Greg Joswiak, AB’nin kararına uymak zorunda olduklarını söyleyerek USB-C'li bir iPhone'un geleceğini adeta doğruladı. Bunun ardından iPhone 15 ailesinin tamamının USB-C girişine sahip olacağına yönelik bazı iddialar gündeme taşındı. Ünlü analist Ming-Chi Kuo ise yeni yaptığı paylaşımlarla oldukça ilginç iddialarda bulundu.

APPLE USB-C'YE GEÇİYOR AMA NASIL?

Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, gelecek yıl için çıkması beklenen iPhone 15 modelleriyle USB-C'ye geçecek. Ancak iPhone 15 ile iPhone 15 Pro'da yer alan USB-C aynı olmayacak. Standart iPhone 15 modellerindeki USB-C girişi lightning ile aynı şekilde USB 2.0 hızlarına sahip olmaya devam edecekken, iPhone 15 Pro modellerinde yer alacak USB-C girişi daha yüksek aktarım hızları sağlayacak.

FARK AÇILIYOR

Bu iddia eğer gerçek olursa, Apple, standart iPhone modelleri ile Pro iPhone modelleri arasındaki farkı gelecek yıl bağlantı noktasına da taşıyacak, böylece standart modellerle Pro modeller arasındaki fark daha da açılacak.

Kuo'ya göre iPhone 15 Pro modelleri "en az" USB 3.2 veya Thunderbolt 3 desteği sunacak. Bu da bu modellerin en az 40 Gb/sn'ye kadar veri aktarım hızı sunabilme ihtimalinin olduğu anlamına geliyor. USB 2.0'ın veri aktarım hızı ise yalnızca 480Mb/sn ile sınırlı.

Kısacası, iPhone 15 Pro modellerinde aktarım hızları belirgin bir şekilde artacak gibi görünüyor. Ancak Apple henüz iPhone 15 ailesi için herhangi bir ipucu vermediğinden bu iddiaların doğru olup olmadığını bilemiyoruz...

