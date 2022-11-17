HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yıllardır 'iPhone'lara gelsin' diye beklenen özellik için kötü haber: Bu, kullanıcıların hoşuna gitmeyecek

Yıllardır 'iPhone'lara gelsin' diye beklenen özellik için kötü haber: Bu, kullanıcıların hoşuna gitmeyecek

17.11.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone'ların her yıl yenisi çıkıyor ve her çıkan model, yeni bir özelliğe sahip oluyor. iPhone kullanıcılarının ise Apple'dan yıllardır bir özellik isteği var. Üstelik Android telefonların birçoğunda bu özelliğin bulunuyor olması ve Avrupa Birliği'nin aldığı önemli bir karar Apple'ın bu özelliği getirmesi için önemli sebepler sunuyor. Fakat iPhone'lara gelsin diye beklenen özellik için kötü bir haber gelmiş durumda. Bu haber, umutlarını iPhone 15'e saklayan kullanıcıları kızdıracak gibi.

Yıllardır 'iPhone'lara gelsin' diye beklenen özellik için kötü haber: Bu, kullanıcıların hoşuna gitmeyecek

Apple, yıllardan beri iPhone'larda Lightning olarak adlandırdığı bir bağlantı noktası kullanıyor. iPhone 5 ile hayatımıza giren lightning girişi, geçtiğimiz aylarda satışa sunulan iPhone 14 ailesine kadar iPhone'larda yer almaya devam etti. Fakat Avrupa Birliği'nin akıllı telefonlara tek tip şarj girişi şartı getirmesi ve taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi USB-C olacağını kararlaştırması Apple'ın artık USB-C'ye geçeceğine yönelik bir müjde olarak sayıldı. Üstelik Apple'ın yöneticilerinden biri olan Greg Joswiak, AB’nin kararına uymak zorunda olduklarını söyleyerek USB-C'li bir iPhone'un geleceğini adeta doğruladı. Bunun ardından iPhone 15 ailesinin tamamının USB-C girişine sahip olacağına yönelik bazı iddialar gündeme taşındı. Ünlü analist Ming-Chi Kuo ise yeni yaptığı paylaşımlarla oldukça ilginç iddialarda bulundu.

APPLE USB-C'YE GEÇİYOR AMA NASIL?

Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, gelecek yıl için çıkması beklenen iPhone 15 modelleriyle USB-C'ye geçecek. Ancak iPhone 15 ile iPhone 15 Pro'da yer alan USB-C aynı olmayacak. Standart iPhone 15 modellerindeki USB-C girişi lightning ile aynı şekilde USB 2.0 hızlarına sahip olmaya devam edecekken, iPhone 15 Pro modellerinde yer alacak USB-C girişi daha yüksek aktarım hızları sağlayacak.

Apple1

"Fiyatı 2 bin ila 3 bin dolar arasında olacak" iPhone sonrası... "Fiyatı 2 bin ila 3 bin dolar arasında olacak" iPhone sonrası...

FARK AÇILIYOR

Bu iddia eğer gerçek olursa, Apple, standart iPhone modelleri ile Pro iPhone modelleri arasındaki farkı gelecek yıl bağlantı noktasına da taşıyacak, böylece standart modellerle Pro modeller arasındaki fark daha da açılacak.

Kuo'ya göre iPhone 15 Pro modelleri "en az" USB 3.2 veya Thunderbolt 3 desteği sunacak. Bu da bu modellerin en az 40 Gb/sn'ye kadar veri aktarım hızı sunabilme ihtimalinin olduğu anlamına geliyor. USB 2.0'ın veri aktarım hızı ise yalnızca 480Mb/sn ile sınırlı.

Kısacası, iPhone 15 Pro modellerinde aktarım hızları belirgin bir şekilde artacak gibi görünüyor. Ancak Apple henüz iPhone 15 ailesi için herhangi bir ipucu vermediğinden bu iddiaların doğru olup olmadığını bilemiyoruz...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artık "Menemen soğanlı mı olur yoksa soğansız mı?" diye...Artık "Menemen soğanlı mı olur yoksa soğansız mı?" diye...
Kremlin'den Erdoğan ve Putin açıklaması!Kremlin'den Erdoğan ve Putin açıklaması!
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında kararAdnan Oktar organize suç örgütü davasında karar
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iPhone

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin indirimi peş peşe geldi!

Benzin ve motorin indirimi peş peşe geldi!

Yer İstanbul! Böyle intikam planı görülmedi, aile kabusu yaşıyor: 4-5 aydır...

Yer İstanbul! Böyle intikam planı görülmedi, aile kabusu yaşıyor: 4-5 aydır...

Sosyal medyayı yıkan video! Sonunu kimse böyle tahmin etmiyordu

Sosyal medyayı yıkan video! Sonunu kimse böyle tahmin etmiyordu

Dökülmeden ve beyaz saçtan kurtulmanın doğal yolu

Dökülmeden ve beyaz saçtan kurtulmanın doğal yolu

Volkan Demirel için Yunan basınına konuştu! ''Dünyada onun gibisini görmedim''

Volkan Demirel için Yunan basınına konuştu! ''Dünyada onun gibisini görmedim''

Hain saldırıyı onlar planlamış! İşte o teröristlerin fotoğrafları

Hain saldırıyı onlar planlamış! İşte o teröristlerin fotoğrafları

İlginizi Çekebilir

Donald Trump'tan damadına şakayla karışık gözdağı!

Donald Trump'tan damadına şakayla karışık gözdağı!

42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı!

42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı!

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Sarımsağın etkisi sadece bu şekilde ortaya çıkıyor

Sarımsağın etkisi sadece bu şekilde ortaya çıkıyor

Bu belirtiler varsa dikkat: Uyarı yayınladılar risk çok büyük

Bu belirtiler varsa dikkat: Uyarı yayınladılar risk çok büyük

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.