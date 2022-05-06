Yılların eskitemediği Fantom dikey süpürgesi ile temizlik hızınızı ikiye katlayacak

Dikey formdaki elektrikli süpürgeler hafif ve kolay saklanabilir olduğu için günlük temizliğe çok uygun. Aynı zamanda toz torbasız makineler sizi torba değiştirmekle uğraştırmadığından büyük kolaylık sağlar. Fantom Pratik XL P 1300 Dikey Elektrikli Süpürge de temizliği kolaylaştıran, kullanışlı ve kaliteli modellerden biri. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmaması için Fantom dikey süpürge kullanıcı yorumlarını, özelliklerini, avantaj ve dezavantajlarını incelemeye ne dersiniz?

Fantom Pratik XL P 1300 Dikey Elektrikli Süpürge

Fantom Pratik XL P 1300 Dikey Elektrikli Süpürge'nin teknik özellikleri

Pratik tasarıma sahip Fantom Pratik XL P 1300 Dikey Elektrikli Süpürge, kullanıcılara her bakımdan rahat temizlik deneyimi yaşatıyor. Dikey formda olan ürün, kolay kullanım imkânı sunduğu için vakitten ve harcanacak güçten tasarruf etmeyi sağlıyor. Süpürgenin 500 watt motor gücü bulunuyor. Toz torbasız süpürgenin toz haznesi toplam 2 litre olduğu için uzun süre temizlik yapılmasına olanak tanıyor. Dikey forma ve minimal ölçülere sahip olmasına rağmen 2 litrelik geniş toz haznesi kesintisiz temizlik yapma imkânı sunuyor. Dipte veya köşede kalan kir ve tozlar için uygun başlığı sayesinde derinlemesine temizlik yapıyor. Makine, tek bir tuş üzerinden kontrol ediliyor. Ürün kompakt boyutuyla kullanılmadığında fazla yer kaplamıyor. 5 metrelik kablo uzunluğu bulunuyor ve kablo, ürünün sapı üzerine kolaylıkla sarılabiliyor. Fantom Pratik XL P 1300 Dikey Elektrikli Süpürge, toplam 2 kg ağırlığında. Ürünün toz haznesi siyah tuşu yardımıyla açılıp kapatılabiliyor. Süpürgenin xl toz kapasitesi ise pratik kullanımla temizliğin kolay ve çabuk olmasına büyük oranda yardımcı oluyor. Aynı zamanda torbasız temizlik yüksek enerji tasarrufu da yapıyor. Hepa filtresi sayesinde yüksek toz tutma performansı gösteriyor. Üstün çekiş gücü, tüm zararlı mikro partikülleri çektiği için daha ferah ve temiz hava sağlıyor. Ürünün ayrılabilen gövdesi, temizlenmesi zor alanları bile kolayca temizlemenize imkân tanıyor. Motor gövdesinin üst kısmında olması ise tavan ve koltuk altı gibi yerlerin temizlenmesinde büyük avantaj yaratıyor. Standart ürünlere kıyasla daha düşük ses seviyesinde çalışan ürünün genel ses seviyesi, 62 db. Motor tipi ise dry yani kuru çalışmaya uygun.

Fantom Pratik XL P 1300 Dikey Elektrikli Süpürge'nin avantaj ve dezavantajları

Ürünün kullanıcı dostu birçok avantajı bulunuyor. Bunlar:

2 litrelik geniş toz haznesi, temizliğin kolay ve hızlı olmasını sağlıyor.

Toz torbasının olmaması, yüksek enerji tasarrufu yapıyor.

Hepa filtresi sayesinde toz tutma performansı yüksek.

Ayrılabilen gövdesi, temizlenmesi zor alanları kolayca temizliyor.

Yüksek emiş gücü olduğundan evcil hayvan bulunan evlerde günlük temizlik için çok uygun.

Dezavantajlarına gelecek olursak:

Eco özelliği bulunmuyor.

Emiş gücü ayarı isteğe göre ayarlanmıyor.

Makinenin dış plastik materyali ve kablosu birçok rakibine göre daha düşük seviyede kalıyor.

Fantom Pratik XL P 1300 Dikey Elektrikli Süpürge'yi kullananların yorumları

Fantom XL Dikey Süpürge kullanıcı yorumlarına genel olarak göz atıldığında ürünün çok fazla kişi tarafından deneyimlenmesi ve yüksek memnuniyet oranı göze çarpıyor. Fantom Dikey Süpürge kullananların büyük çoğunluğu emiş gücünün yüksek olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda hafif, kullanışlı ve pratik olması da öne çıkan yorumlar arasında. Özellikle evinde evcil hayvanı veya bebeği olan, çalışan kişiler Fantom dikey süpürge kullanımının günlük temizliği çok kolaylaştırdığını belirtiyor. Fiyatına göre yüksek performansta olması da Fantom Dikey Süpürge yorumları arasında yer alıyor. Ürünün sevilmeyen özelliklerinin başında plastiğinin kalitesiz bulunması göze çarpıyor. Fantom Pratik XL Dikey Süpürge kullananların ürünün materyalini kalitesiz ve basit bulduğu görülüyor. Kablosunun da ince ve kullanışsız olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda bazı kullanıcılar kablosunun biraz daha uzun olmasına ihtiyaç duyduğunu dile getiriyor. Fantom dikey süpürge yorumlarında hem olumlu hem olumsuz ifadeler bulunuyor. Sonuç olarak bakıldığında ise çoğunluğun üründen memnun kaldığı ve çevresine önerdiği görülüyor.

Fantom Pratik XL P 1300 Dikey Elektrikli Süpürge'ye benzer ürünler

1. Fakir Rody İkisi Bir Arada Dik Elektrikli Süpürge

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Fakir Rody İkisi Bir Arada Dik Elektrikli Süpürge, dikey tasarımı sayesinde eğilmeye gerek kalmadan rahat temizlik yapma imkânı sunuyor. 800 watt yüksek emiş gücü bulunan ürün, parke zeminlerin üzerini çizmeden tozları topluyor ve halıların derinliklerindeki tüm kirleri temizliyor. 1 litrelik toz haznesi yıkanabilir olduğu için kolay temizleniyor. 6 metrelik kablo uzunluğu ise prizden çıkarmaya gerek kalmadan rahat hareket imkânı sağlıyor.

2. Arzum AR4075 Pronto Lux Dikey Elektrikli Süpürge

Arzum AR4075 Pronto Lux Dikey Elektrikli Süpürge, 2'si 1 arada kullanım özelliğiyle oldukça pratik. 800 watt gücündeki ürünün halı temizleme performansı D, enerji verimlilik sınıfı ise B. 1 litrelik toz haznesi bulunuyor ve yıkanabilir özellikte filtreye sahip. Ses güç seviyesi ise 78 db düzeyinde. Toz haznesi, çıkartma düğmesiyle kolayca açılıp kapanıyor. Aynı zamanda 1 adet açma kapatma düğmesi bulunuyor.

3. Fakir Starky Dik Elektrikli Süpürge

Toz torbasız dik kuru vakum süpürgesi Fakir Starky Elektrikli Süpürge'nin tutma sapı ve pedallı yer aparatı çıkarılarak el süpürgesi şeklinde pratik kullanım imkânı sunuyor. Yıkanabilir hepa 10 filtresi bulunan ürün, evdeki alerjenlerden sizi koruyor. Ayarlanabilir vakum gücü sayesinde kontrolü size veriyor. 6 metre kablo uzunluğu ise rahat temizlik yapmanızı sağlıyor. 800 watt gücünde, doğa dostu ve enerji tasarruflu.

4. Arnica Tria Pro Dik Elektrikli Süpürge

Arnica Tria Pro Dik Elektrikli Süpürge, temizlik işlerinizi kolay ve pratik hâle getirmenize yardımcı oluyor. Ergonomik yapısı, ideal boyutları ve hafifliği ise hem ev hem ofiste kullanım kolaylığı sağlıyor. Katlanabilme özelliği olan patentli sapını temizlik esnasında kolayca ihtiyaç duyduğunuz seviyeye getirebilirsiniz. 750 watt gücündeki süpürge, hepa ve mikro filtre özelliğine de sahip. 6 metrelik kablosu ise 7 metre erişim kolaylığı sağlıyor.

5. Schafer Roxy Dik Elektrikli El Süpürgesi

Hem pratik hem üstün temizleme özelliğine sahip Schafer Roxy Elektrikli El Süpürgesi, 900 watt gücüyle evin her köşesinde kolay temizlik sağlıyor. Ergonomik tasarımı ve yüksek çekiş gücü ise tatmin edici düzeyde etkili temizlik gerçekleştiriyor. Süpürge üzerinde bulunan kablo sarma mandalları sayesinde rahatça toplanıyor, dik ve yatay pozisyonda saklanabiliyor. 1 litrelik toz haznesi ise yıkanabilir özelliğiyle kolayca temizleniyor.

6. Sarex SR-5000 Terminatör Dikey Süpürge

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Sarex SR-5000 Terminatör Dikey Süpürge hem elde hem dikey olmak üzere iki farklı kullanım için uygun. 900 watt gücünde motoru ve multi filtreleme özelliği etkili temizlik sunuyor. 5 metrelik kablo boyu evin her köşesini istediğiniz gibi temizlemenizi sağlıyor. Yıkanabilir bez filtre ve çıkarılabilir metal borusu bulunuyor. Toz haznesi ise 1 litre kapasitede. Kablo sarma yuvası sayesinde kolayca toplanıyor.

7. King Bold Plus Elektrikli Dik Süpürge

800 watt gücündeki motoruyla yüksek enerji verimliliği sunan King Bold Plus Elektrikli Dik Süpürge, maksimum performansı deneyimlemenizi sağlıyor. Kolayca çıkarılan boru ve temizlik başlığı sayesinde el süpürgesi olarak da kullanılıyor. 3 kanatlı üçgen süpürme başlığı bulunan makine, 300 watt emiş gücü performansı sunuyor. 1 litre kapasiteli toz haznesi, kolayca boşaltılıyor ve yıkanarak temizleniyor.