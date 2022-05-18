Yılmaz Büyükerşen günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Bugün sabah saatlerinde Twitter hesabında yeni bir paylaşımda bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, koronavirüs test sonucunu paylaştı. Vatandaşlar basında yer alan haberlerin ardından, Yılmaz Büyükerşen kimdir? Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen koronavirüse mi yakalandı? Sağlık durumu nasıl? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik....

YILMAZ BÜYÜKERŞEN KİMDİR?

Yılmaz Büyükerşen 8 Kasım 1937 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi.

Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Atatürk Lisesinden mezun oldu. Mimarlık ve Hukuk öğrenimi gören Büyükerşen, 1962 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin ilk mezunları arasında yer aldı. 1966 yılında doktorasını tamamlayan Yılmaz Büyükerşen 1968 yılında doçent, 1973 yılında profesör oldu.

Yılmaz Büyükerşen 1976 tarihinde mezun olduğu akademinin başkanlığına seçildi. 1982'de Anadolu Üniversitesi rektörlüğüne getirildi. 1987'de aynı göreve tekrar atandı. Ayrıca, 2 dönem Radyo Televizyon Yüksek Kurulu başkanlığını yürüttü. 1994 yılında 3984 Sayılı Kanununun çıkarılmasıyla bu görevinden ayrıldı. Türkiye'nin ilk Sinema ve Televizyon Okulu'nun kuruluşunu Eskişehir'de gerçekleştirdi. Anıtkabir müzesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün birebir boyutlardaki balmumu heykeli, yine Prof. Büyükerşen tarafından yapılmıştır. Ayrıca Eskişehir'in ikinci üniversitesinin kurulmasına ve dünyada tek olan açıköğretim fakültesinin kurulmasına da öncülük etmiştir

Yılmaz Büyükerşen, 18 Nisan 1999 Seçimleri'nde Demokratik Sol Partiden aday olmuştur ve oyların yüzde 44'ünü alarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde, oylarını yüzde 45'e çıkararak aynı göreve tekrar seçildi. 2009 yerel seçimlerinde yüzde 50 üzeri oy ile yeniden büyükşehir belediye başkanı seçildi. 27 Ocak 2011'de, istifa etmesini isteyen Demokratik Sol Parti yönetiminin talebine uyarak bu partiden istifa etti. 27 Şubat 2011'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geçti. 2014 Türkiye yerel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisiden 4.kez Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 2019 Türkiye yerel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisinin ve Millet İttifakı'nın adayı olarak 5.kez Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. DİSK önderliğinde gerçekleşen "Solda Birlik" toplantılarında ve diğer sol senaryolarında adı sık sık geçen Prof. Büyükerşen, 2004 yılında DSP eski Genel Başkanı Bülent Ecevit tarafından yapılan genel başkanlık teklifini geri çevirdi. 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde de Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçmiştir. Fakat bu teklifi de geri çevirmiştir. Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen; evli, iki çocuk ve iki torun sahibidir.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ BÜYÜKERŞEN KORONAVİRÜSER Mİ YAKALANDI?

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yılmaz Büyükerşen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli hemşehrilerim, kontrol amaçlı düzenli olarak yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi. En kısa sürede yine aranızda olmak dileğiyle…"



