Yine ABD polisi yine ırkçılık! İki çocuk kavga ederken siyahi olana öyle bir saldırdılar ki...

Sanki siyahi çocuk büyük bir suç işlemiş gibi onu yere yatırıp üstüne basan kadın polisin beyaz çocuğa herhangi bir uyarıda bulunmaması sosyal medyada büyük tepki çekti. Her zaman ırkçı söylemler ve hamlelerle dikkat çeken ABD polisi yine tepkilerin hedefi oldu.

'BU DEVİRDE IRKÇILIK KAN DONDURUCU'

Bazı kullanıcılar söz konusu videoya sosyal medyadan yorum yaparak 'İnsanlığımızdan utanıyoruz. Sözüm ona medeniyeh ihraç eden ülkede bu devirde böyle ırkçılık kan dondurucu' dedi.

POLİS BEYAZ ÇOCUĞUN KALBİNE ELİNİ KOYDU

Görüntülerde polisin, beyaz çocuğa büyük bir şevkatle yaklaştığı hatta elini kalbine koyduğu görülüyor. Fakat diğer polsi memuru, siyahi gence büyük bir suç işlemiş sanki kanun kaçağı gibi yükleniyor.

