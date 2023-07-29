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  4. Yine taksi yine kavga! Ortaköy'den Taksim'e 250 lira istedi... Bahanesi şaşkına çevirdi!

Yine taksi yine kavga! Ortaköy'den Taksim'e 250 lira istedi... Bahanesi şaşkına çevirdi!

29.07.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ortaköy'den Taksim'e gitmek isteyen bir vatandaş bindiği taksicinin 250 lira istemesiyle şaşkına döndü. Taksimetre açmak istemeyen taksici yolcu tarafından görüntülendiğini anlaması üzerine ise 'motor ışığı yandı' diyerek yolcuyu araçtan indirmeye çalıştı. Akabinde taksicinin saldırısına uğrayan yolcu o anları saniye saniye kaydetti. İşte haberin tüm detayları!

Yine taksi yine kavga! Ortaköy'den Taksim'e 250 lira istedi... Bahanesi şaşkına çevirdi!

Beşiktaş Ortaköy'den Taksim'e gitmek isteyen bir vatandaş bindiği takside hayatının şokuna yaşadı.

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TAKSİMETRE AÇMADI, BAHANE UYDURDU, YOLCUYA SALDIRDI...

Beşiktaş Ortaköy'de bir kişi yol kenarında duran taksiciye Taksim'e gitmek istediğini söyledi. Taksici 250 lira talep etti. Ücreti kabul eden yolcu bir yandan da cep telefonuyla kayıt alarak araca bindi.

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Kısa bir mesafe ilerledikten sonra şoför, görüntülendiğini fark edince motor ışığının yandığını belirterek durdu.

Kayıt alan yolcu ise şoföre başından beri cep telefonuyla görüntü aldığını ifade etti. Bunun üzerine şoför, kendisini görüntüleyen yolcuya saldırarak elindeki cep telefonunu almaya çalıştı. Arbede sonrası yolcu, taksiden indi. (DHA)


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İstanbul Ortaköy taksi beşiktaş taksim

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