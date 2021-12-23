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Yiyecekleri en taze haliyle depolamanıza yardımcı olacak ipuçları ve ürün önerileri

22.12.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yiyecek alışverişi, günlük hayatın en önemli parçalarından biri. Bakliyatların, meyve ve sebzelerin en iyisini seçmek kadar mühim olan ise alınan yiyecekleri uzun süre saklayabilmek. Çünkü gıdalar ne kadar uzun süre taze kalırsa hem sağlık hem bütçe açısından o kadar iyi. Neyse ki yiyecekleri uzun süre taze bir şekilde saklayabilmek için birçok yol ve ürün var. Haydi, bu ipuçlarını ve birbirinden kullanışlı ürünleri birlikte keşfedelim!

Yiyecekleri en taze haliyle depolamanıza yardımcı olacak ipuçları ve ürün önerileri

Bazı küçük dokunuşlar ile yiyecekleri uzun süre tazeliklerini koruyarak saklamak çok kolay. Üstelik gıdaları taze tutmak için tasarlanmış çeşit çeşit ürünler de cabası! Size en uygun yöntemleri ve ürünleri seçip kullanabilir, yiyeceklerinizi çok daha uzun süre taze bir şekilde depolayabilirsiniz.

1. Zamanı tazelikle hapseden vakum poşetleri!

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Vakumlamak, yiyecekleri uzun süre saklamanın en etkili yöntemlerinden biri! Yiyeceklerin ve aslında her şeyin çürümesinin temel sebebi oksijen ile temas etmesi. Vakumlu poşetleri kullanarak bu teması önleyeceğiniz için taze yiyecekleri oldukça uzun süre bayatlamadan saklayabilirsiniz. Üstelik artık vakumlamak da vakum için gereken poşetleri bulmak da hiç zor değil. Sebze, meyve ve et gibi gıdaları saklamak için piyasada çeşit çeşit, boy boy vakum poşetleri mevcut.

Siz de yiyeceklerinizi vakumlayarak depolamak isterseniz şuraya tıklayarak sizin için seçtiğimiz en güzel ürünlerden birini inceleyebilirsiniz.

2. Tupperware mucizesine tanık olun!

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Tupperware, efsaneleşmiş bir saklama kabı markası. Kaliteli materyallerden ürettiği modelleri ve kullanışlı yapıları ile adeta kalplere taht kurmuş durumda. Kalitesi ise yıllara meydan okuyor! Siz de yemeklerinizi ilk günkü lezzetiyle saklamak istiyorsanız bu saklama kaplarını denemelisiniz. Tupperware'in 600 ml kapasiteli 3 saklama kabından oluşan seti, hava aldırmayan ve su geçirmeyen kapağı sayesinde hem katı hem sulu gıdalarınızı korur.

Özellikle "Her gün yeniden yemek pişirmek zor iş. Bir kere pişireyim, üç dört gün güzelce tüketeyim." diyorsanız sizi şuraya alabiliriz.

3. Derin mi derin dondurucular için de bir Tupperware var!

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Elbette saklama kapları, sadece buzdolaplarının ana bölmeleri için tasarlanmadı. Derin dondurucularda muhafaza edilmesi gereken yiyecekler için de derin dondurucuların şartlarına dayanabilen saklama kapları var. Tupperware Alaska 5'li Set, işte tam da bu amaçla tasarlanmış! Bu set, mevsiminin dışında tüketilmek istenilen taze meyve ve sebzeler ya da uzun süre saklanmak istenen diğer gıdalar için oldukça kullanışlı bir seçenek. Üstelik setin içerisinde yer alan saklama kaplarını kullandıktan sonra bulaşık makinesinde kolayca yıkayabilirsiniz.

Buraya tıklayarak bu harika sete ulaşabilirsiniz!

4. Sanki uzaydan gelmiş gibi görünen bir koruyucu

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Minimalist ve modern tasarımıyla her an uzaya çıkmaya hazır gibi görünen bu yeşil sebze koruyucular oldukça kullanışlı. Malum, taze yiyecekler içinde çürümeye doğru en hızlı koşanlar yeşil sebzeler. Topraktan ve sudan bağları kesildiği an kurumaya ve çürümeye koyuluyorlar. Bu sebze koruyucusu ise sebzelerin tazeliğini sürdürmek için tasarlanmış. Koruyucunun altındaki hazneye su ekleyerek yeşil sebzelerinizi yerleştirdiğinizde yeşillikler tazeliklerini uzun süre korumaya devam eder. Ürünü kullanırken suyu 3-5 günde bir tazelemeniz yeterli!

Farklı tasarımıyla dikkat çeken ve işlevselliğiyle göz dolduran bu ürünü kolayca elde edebilmek için şuraya tıklayabilirsiniz.

5. Şık ve kullanışlı tasarımlarıyla erzak saklama kapları

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Alınan erzakları kendi paketlerinde saklamak, birçok açıdan sağlıklı değil. Kolayca yırtılıp dökülebilecek olmaları gibi olumsuzlukların yanında estetik olarak da kötü durduklarını unutmamak gerek. Neyse ki pirinç, mercimek ve nohut gibi bakliyatların daha uzun süre dayanmasını sağlamak ve mutfağının şıklığını korumak isteyenlerin imdadına koşan erzak saklama kapları var! Kitchen Life 12 Adet Jumbo Boy Erzak Saklama Kabı Seti, 1750 ml hacmiyle bakliyatlarınız için gerekli alanı sunar.

Siz de gıdaları taze bir şekilde saklamak ve mutfağınızı düzenli tutmak istiyorsanız buraya tıklayın.

6. Süzgeçli saklama kapları ile pratik çözümler

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Buzdolabına koyacağı her şeyi yıkamayı sevenler için süzgeçli saklama kapları harika bir seçenek. Yeşillik, domates, biber, portakal, mandalina... Akla gelebilecek her ürün için süzgeçli saklama kaplarını kullanabilirsiniz. Süzgeçleri sayesinde yiyecekleri yıkar yıkamaz kaba alabilir ve dolaba kaldırabilirsiniz. Bu sayede kurumasını bekleyerek zaman harcamaya da süzülmeleri için başka kaba alarak ikinci bir bulaşık çıkarmaya da gerek kalmaz. Bunun için Forsace markasının farklı boyutlardaki 3 süzgeçli saklama kabından oluşan setini tercih edebilirsiniz.

"Ben de dolabıma yıkamadan tek bir yaprak tanesi sokmam." diyorsanız bu set için şuraya tıklamanız yeterli.

7. Balmumu koruyuculara ne dersiniz?

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Buzdolabına koyarken birçok yiyeceği sarıp sarmalamak gerekir. Bunun için genelde plastik streç filmler kullanılsa da artık yeni bir alternatif var: Yiyeceğinizi sararak tazeliğini korumasına yardımcı olan balmumu yiyecek kağıtları! Hem bütçe hem doğa dostu olan bu kağıtlar, defalarca yıkanarak yeniden kullanılabilir. Balmumu kağıtları ile yarım bir elmayı sarabilir, tatlılarınızın üzerini kapatabilirsiniz. Üstelik balmumu kağıtlarına şekil vererek onları tabak olarak da kullanabilirsiniz.

Siz de yeniden kullanılmaya uygun bu yiyecek sarma kağıtlarını denemek istiyorsanız hemen buraya tıklayabilirsiniz.

Yiyecekleri en taze haliyle depolayabilmek için ipuçları

Yiyeceklerinizin ömrünü uzatmak, onları taze tutup en lezzetli halleriyle tüketmek sizin elinizde. Öyleyse bunun için en pratik yöntemleri öğrenmek ister misiniz?

  • Meyve ve sebzeleri poşette saklamayın: Özellikle sebze ve meyve gibi yaş ürünleri satın alındıkları poşetlerde muhafaza etmek, çok büyük bir hata. Yaş sebze meyveler, plastik poşetlerin içinde kalınca hızla çürümeye başlar. Siz de mutfak alışverişiniz sonrasında sebze ve meyveleri poşetlerinden çıkarmalı; bu gıdaları uygun bir kapta, kartonda ya da kağıtta saklamalısınız.

  • Farklı yiyecekleri bir arada depolamayın: Farklı türlerdeki yiyecekleri birbirinden ayırarak saklamak gerekir. Çünkü farklı yiyecekler, bir arada saklandığında birbirlerinin hızlı bir şekilde çürümesine neden olabilir. Sadece meyve ve sebze olarak da değil; elma, armut ve portakal gibi bazı meyveler de birbirlerinin tazeliğini etkiler.

  • Yeşil sebzeleri nemli ya da kuru olarak saklayın: Özellikle yeşil sebzelerin uzun süreli saklanabilmesi ve sağlıklı bir şekilde tüketilebilmesi için iki yöntem var. Yeşil sebzeleri alır almaz uygun yerlere asıp kurutabilirsiniz. Böylece yeşillikler çürümeden kurur ve uzun süre dayanır. Yeşil sebzeleri nemli bir bez ile sararak da saklayabilirsiniz. Buzdolabında nemli bez içinde saklanan yeşillikler de uzun süre tazeliğini korur.

  • Yumurta ve sütleri buzdolabı kapağına koymayın: Yiyecekler depolanırken sıkça yapılan bazı hatalar var. Örneğin; yumurta ve süt gibi ürünleri sık sık kullanıldıkları için buzdolabı kapağında saklamak gibi. Bu gıdalar, buzdolabının kapağında saklandığında çok daha hızlı bir şekilde bayatlar ve bozulur. Çünkü kapak, buzdolabının iç kısmına göre çok daha yüksek ısıya sahip. Süt ve yumurtanızı buzdolabınızın iç kısımlarında saklarsanız onları çok daha uzun süre taze ve lezzetli bir şekilde tüketebilirsiniz.

  • Peynirin ömrünü tereyağı ile uzatın: Peynir o kadar hızlı çürüyen bir yiyecek ki onun tazeliğini korumak imkansız gibi görülebilir. Ama hiç de öyle değil! Peynirin kestiğiniz kısmına tereyağı sürerek onu buzdolabınızda muhafaza etmeniz, uzun süre dayanmasına yardımcı olur. Ayrıca peyniri uygun bir kağıda sararak buzdolabına koymanız da çürümeyi önler.

    Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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