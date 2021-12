Yiyecekleri en taze haliyle depolamanıza yardımcı olacak ipuçları ve ürün önerileri

Bazı küçük dokunuşlar ile yiyecekleri uzun süre tazeliklerini koruyarak saklamak çok kolay. Üstelik gıdaları taze tutmak için tasarlanmış çeşit çeşit ürünler de cabası! Size en uygun yöntemleri ve ürünleri seçip kullanabilir, yiyeceklerinizi çok daha uzun süre taze bir şekilde depolayabilirsiniz.

1. Zamanı tazelikle hapseden vakum poşetleri!

Vakumlamak, yiyecekleri uzun süre saklamanın en etkili yöntemlerinden biri! Yiyeceklerin ve aslında her şeyin çürümesinin temel sebebi oksijen ile temas etmesi. Vakumlu poşetleri kullanarak bu teması önleyeceğiniz için taze yiyecekleri oldukça uzun süre bayatlamadan saklayabilirsiniz. Üstelik artık vakumlamak da vakum için gereken poşetleri bulmak da hiç zor değil. Sebze, meyve ve et gibi gıdaları saklamak için piyasada çeşit çeşit, boy boy vakum poşetleri mevcut.

2. Tupperware mucizesine tanık olun!

Tupperware, efsaneleşmiş bir saklama kabı markası. Kaliteli materyallerden ürettiği modelleri ve kullanışlı yapıları ile adeta kalplere taht kurmuş durumda. Kalitesi ise yıllara meydan okuyor! Siz de yemeklerinizi ilk günkü lezzetiyle saklamak istiyorsanız bu saklama kaplarını denemelisiniz. Tupperware'in 600 ml kapasiteli 3 saklama kabından oluşan seti, hava aldırmayan ve su geçirmeyen kapağı sayesinde hem katı hem sulu gıdalarınızı korur.

3. Derin mi derin dondurucular için de bir Tupperware var!

Elbette saklama kapları, sadece buzdolaplarının ana bölmeleri için tasarlanmadı. Derin dondurucularda muhafaza edilmesi gereken yiyecekler için de derin dondurucuların şartlarına dayanabilen saklama kapları var. Tupperware Alaska 5'li Set, işte tam da bu amaçla tasarlanmış! Bu set, mevsiminin dışında tüketilmek istenilen taze meyve ve sebzeler ya da uzun süre saklanmak istenen diğer gıdalar için oldukça kullanışlı bir seçenek. Üstelik setin içerisinde yer alan saklama kaplarını kullandıktan sonra bulaşık makinesinde kolayca yıkayabilirsiniz.

4. Sanki uzaydan gelmiş gibi görünen bir koruyucu

Minimalist ve modern tasarımıyla her an uzaya çıkmaya hazır gibi görünen bu yeşil sebze koruyucular oldukça kullanışlı. Malum, taze yiyecekler içinde çürümeye doğru en hızlı koşanlar yeşil sebzeler. Topraktan ve sudan bağları kesildiği an kurumaya ve çürümeye koyuluyorlar. Bu sebze koruyucusu ise sebzelerin tazeliğini sürdürmek için tasarlanmış. Koruyucunun altındaki hazneye su ekleyerek yeşil sebzelerinizi yerleştirdiğinizde yeşillikler tazeliklerini uzun süre korumaya devam eder. Ürünü kullanırken suyu 3-5 günde bir tazelemeniz yeterli!

5. Şık ve kullanışlı tasarımlarıyla erzak saklama kapları

Alınan erzakları kendi paketlerinde saklamak, birçok açıdan sağlıklı değil. Kolayca yırtılıp dökülebilecek olmaları gibi olumsuzlukların yanında estetik olarak da kötü durduklarını unutmamak gerek. Neyse ki pirinç, mercimek ve nohut gibi bakliyatların daha uzun süre dayanmasını sağlamak ve mutfağının şıklığını korumak isteyenlerin imdadına koşan erzak saklama kapları var! Kitchen Life 12 Adet Jumbo Boy Erzak Saklama Kabı Seti, 1750 ml hacmiyle bakliyatlarınız için gerekli alanı sunar.

6. Süzgeçli saklama kapları ile pratik çözümler

Buzdolabına koyacağı her şeyi yıkamayı sevenler için süzgeçli saklama kapları harika bir seçenek. Yeşillik, domates, biber, portakal, mandalina... Akla gelebilecek her ürün için süzgeçli saklama kaplarını kullanabilirsiniz. Süzgeçleri sayesinde yiyecekleri yıkar yıkamaz kaba alabilir ve dolaba kaldırabilirsiniz. Bu sayede kurumasını bekleyerek zaman harcamaya da süzülmeleri için başka kaba alarak ikinci bir bulaşık çıkarmaya da gerek kalmaz. Bunun için Forsace markasının farklı boyutlardaki 3 süzgeçli saklama kabından oluşan setini tercih edebilirsiniz.

7. Balmumu koruyuculara ne dersiniz?



Buzdolabına koyarken birçok yiyeceği sarıp sarmalamak gerekir. Bunun için genelde plastik streç filmler kullanılsa da artık yeni bir alternatif var: Yiyeceğinizi sararak tazeliğini korumasına yardımcı olan balmumu yiyecek kağıtları! Hem bütçe hem doğa dostu olan bu kağıtlar, defalarca yıkanarak yeniden kullanılabilir. Balmumu kağıtları ile yarım bir elmayı sarabilir, tatlılarınızın üzerini kapatabilirsiniz. Üstelik balmumu kağıtlarına şekil vererek onları tabak olarak da kullanabilirsiniz.

Yiyecekleri en taze haliyle depolayabilmek için ipuçları

Yiyeceklerinizin ömrünü uzatmak, onları taze tutup en lezzetli halleriyle tüketmek sizin elinizde. Öyleyse bunun için en pratik yöntemleri öğrenmek ister misiniz?