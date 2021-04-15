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YKS ne zaman yapılacak? İşte TYT, AYT, YDT tarihleri 2021

15.04.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 YKS için bütün öğrenci adayları nefeslerini tuttu. Üniversite giriş sınavı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2021) vakti günden güne yaklaşıyor. Öğrenciler sınava yönelik hazırlıklarını hızlandırırken "2021 YKS ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt veren ÖSYM TYT, AYT, YDT tarihleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

YKS ne zaman yapılacak? İşte TYT, AYT, YDT tarihleri 2021

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Kurumu) 2021 Sınav Takvimi'ni paylaştı. "2021 YKS ne zaman yapılacak?" sorusu son günlerde üniversite adayı öğrenciler tarafından en çok araştırılan konulardan biri oldu.ÖSYM YKS tarihini duyurdu. Takvimde yer alan YKS 2021 tarihi bilgilerine göre, iki oturum şeklinde gerçekleşecek olan YKS tarihleri 26-27 Haziran 2021 olarak belirlendi. İşte TYT, AYT, YDT tarihleri!

YKS NE ZAMAN? YKS HANGİ GÜN SAAT KAÇTA?

2021 YKS 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Adaylar 26 Haziran'da TYT, 27 Haziran'da AYT ve YDT oturumlarına girecekler. Liseden mezun olmak üzere olan ve yükseköğrenime devam etmek isteyen birçok üniversite adayı genç, "2021 YKS ne zaman yapılacak" sorusuyla gözlerini ÖSYM'ye çevirmişti. 2021 YKS başvurularını yapan adaylar, heyecanla sınavın yapılacağı tarihi bekliyor.

YKS ne zaman yapılacak? İşte TYT, AYT, YDT tarihleri 2021

TYT, AYT, YDT NE ZAMAN 2021?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı, üniversiteye girişte uygulanmaktadır. Bu kapsamda, 26 Haziran'da Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapılacak. 27 Haziran'da ise Yabancı Dil Testi (YDT) gerçekleşecek. Sınavların sonuçları ise 4 Ağustos 2021'de açıklanacak.

2021 YKS ERTELENDİ Mİ?

TYT, AYT, YDT sınavlarına 71 gün kaldı. ÖSYM'nin resmi açıklamasına göre Temel Yeterlilik Testi (YKS 1.Oturum) 26 Haziran 2021 (TYT - 135dk) tarihinde, YKS 2.Oturum (AYT - 180dk) ve YKS Yabancı Dil Testi (YDT - 120dk) 27 Haziran 2021 tarihinde yapılacak.

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