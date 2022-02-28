YKS son başvuru tarihi ne zaman? 2022 YKS başvuruları ne zaman sona eriyor? 2022 YKS başvurusu nasıl yapılır?

Üniversite hayallerine kavuşmak isteyenler YKS sürecini sıkı bir şekilde takip ediyor. Bu yıl ikincisi yapılacak olan YKS, hakkında geçtiğimiz günlerde büyük bir değişiklik yapılmıştı. Baraj puanının kalktığı sınav hakkında adaylar her detayı bilmek istiyor. YKS başvuru sürecininin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Henüz işlem yapmamış adaylar, YKS başvurularının ne zaman sona ereceğini araştırıyor.

2022 YKS BAŞVURU SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2022 YKS sınav ücretleri TYT, AYT, YDT her bir sınav için 115 TL olarak belirlendi.

YKS 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 1. OTURUM TYT TARİHİ: 18 Haziran 2022 Cumartesi 10.15, 165 dk

YKS 2. OTURUM AYT TARİHİ: 19 Haziran 2022 Pazar 10.15, 180 dk

YKS 3. OTURUM YDT TARİHİ: 19 Haziran 2022 15.45, 120 dk

YKS BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM'nin 2022 takvimine göre YKS başvuruları 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında ÖSYM https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleşecektir.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS başvurusu yapacak adaylar, 11 Şubat ile 7 Mart arasında başvurularını yapılabilirler. YKS başvurusu işlemi https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılabilecek. Öğrencilerin eğitim hayatlarına devam edecekleri üniversiteyi belirleyeceği YKS'de başvuruları ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden alınmaya başlanmıştır.

