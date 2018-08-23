YKS tercih sonuçları ÖSYM takvimine göre ne zaman açıklanacak? (Üniversite tercih sonuçları tarihi)

YKS tercih sonuçları için gözler şimdi ÖSYM'de. Üniversite tercih dönemi, adaylar için epey telaşlı ve yorucu geçti. 7-14 Ağustos tarihlerinde YKS puanları, üniversite sıralamaları, başarı puanları ile detaylı bir hesap yapılarak geleceğini belirleyen tercihler için ter döküldü. Öğrenciler ve velileri, şimdi üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyorlar. YKS tercih sonuçları, ÖSYM takvimine göre ne zaman açıklanacak? Kurban Bayramı sonrasında yani 27 Ağustos'ta mı açıklanacak? ÖSYM Başkanı ve ÖSYM takvimine göre YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi şöyle...

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS yerleştirme sonuçları için üniversite adaylarının beklentisi bayram sonrasında yani 27 Ağustos Pazartesi günü. Fakat konu ile ilgili olarak ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, YKS yerleştirme sonuçlarının 31 Ağustos'ta açıklanacağını bildirdi.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

YKS Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.