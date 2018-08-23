YKS tercih sonuçları ÖSYM takvimine göre ne zaman açıklanacak? (Üniversite tercih sonuçları tarihi)

YKS tercih sonuçları için gözler şimdi ÖSYM'de. Üniversite tercih dönemi, adaylar için epey telaşlı ve yorucu geçti. 7-14 Ağustos tarihlerinde YKS puanları, üniversite sıralamaları, başarı puanları ile detaylı bir hesap yapılarak geleceğini belirleyen tercihler için ter döküldü. Öğrenciler ve velileri, şimdi üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyorlar. YKS tercih sonuçları, ÖSYM takvimine göre ne zaman açıklanacak? Kurban Bayramı sonrasında yani 27 Ağustos'ta mı açıklanacak? ÖSYM Başkanı ve ÖSYM takvimine göre YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi şöyle...
YKS yerleştirme sonuçları için üniversite adaylarının beklentisi bayram sonrasında yani 27 Ağustos Pazartesi günü. Fakat konu ile ilgili olarak ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, YKS yerleştirme sonuçlarının 31 Ağustos'ta açıklanacağını bildirdi.
YKS Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.
ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, üniversite tercihlerinin 7-14 Ağustos'ta yapılacağını belirterek, "ÖSYM tarafından tercih süreciyle ilgili bilgilendirmeler sürekli yapılacak. Ayrıca tercihlerle ilgili sıkça sorulan sorular ve cevaplarını da paylaşacağız. Adayların tercih işlemleri bittikten sonra yerleştirme işlemlerine başlayacağız. Yerleştirme sonuçları, 31 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra yükseköğretim kurumlarına kayıtlar 3-7 Eylül'de yapılacak." dedi.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul
adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?
ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!
ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz
Şanlıurfa'da büyük yangın!
Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var
Antalya'da asansörde genç kadına dehşeti yaşattı! Çığlık atıp yardım istedi
Facebook ve Twitter yüzlerce hesabı sildi!
Bayram tatilinde Karadeniz turuna çıkan kafile kabusu yaşadı!
Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki
Tatil beldelerinde Kurban Bayramı tatili yoğunluğu
Bakan'dan dikkat çeken uyarı: İçinizdeki çürük yumurtaları ayıklayın
Okuyucu Yorumları 0 yorum