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YKS tercih sonuçları ÖSYM takvimine göre ne zaman açıklanacak? (Üniversite tercih sonuçları tarihi)

EĞİTİM HABERLERİ  | 23.08.2018 09:28 | Son Güncelleme

Üniversite tercih sonuçları merakla bekleniyor. YKS tercih dönemi sona ermesinin ardından adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak tercih yerleştirme sonuçlarını merakla ve heyecanla beklemeye başladılar. Telaşlı geçen tercih dönemi arkasından heyecanlı bekleyiş başladı. Üniversite adayları, yaptıkları tercihlerden hangisinin tuttuğunu, hangi üniversiteyi kazandıklarını bir an önce öğrenmek istiyorlar. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Bayramdan sonra, 27 Ağustos'ta mı belli olacak?

YKS tercih sonuçları ÖSYM takvimine göre ne zaman açıklanacak? (Üniversite tercih sonuçları tarihi)

YKS tercih sonuçları için gözler şimdi ÖSYM'de. Üniversite tercih dönemi, adaylar için epey telaşlı ve yorucu geçti. 7-14 Ağustos tarihlerinde YKS puanları, üniversite sıralamaları, başarı puanları ile detaylı bir hesap yapılarak geleceğini belirleyen tercihler için ter döküldü. Öğrenciler ve velileri, şimdi üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyorlar. YKS tercih sonuçları, ÖSYM takvimine göre ne zaman açıklanacak? Kurban Bayramı sonrasında yani 27 Ağustos'ta mı açıklanacak? ÖSYM Başkanı ve ÖSYM takvimine göre YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi şöyle...

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS yerleştirme sonuçları için üniversite adaylarının beklentisi bayram sonrasında yani 27 Ağustos Pazartesi günü. Fakat konu ile ilgili olarak ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, YKS yerleştirme sonuçlarının 31 Ağustos'ta açıklanacağını bildirdi.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

YKS Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, üniversite tercihlerinin 7-14 Ağustos'ta yapılacağını belirterek, "ÖSYM tarafından tercih süreciyle ilgili bilgilendirmeler sürekli yapılacak. Ayrıca tercihlerle ilgili sıkça sorulan sorular ve cevaplarını da paylaşacağız. Adayların tercih işlemleri bittikten sonra yerleştirme işlemlerine başlayacağız. Yerleştirme sonuçları, 31 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra yükseköğretim kurumlarına kayıtlar 3-7 Eylül'de yapılacak." dedi.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul
adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

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