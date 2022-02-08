YKS ve YDS ne zaman? 2022 YKS ve YDS başvuruları ne zaman başlayacak ve bitecek?

Öğrenciler YKS ve YDS hakkında detayları araştırıyor. Başvurular, ÖSYM'nin AİS adresinden yapılıyor. AİS ÖSYM'de fotoğrafı ve eğitim bilgisi olan adaylar başvurularını ÖSYM'den yapabilir. Bu bilgileri bulunmayan adaylar ise ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin sınav başvurusunu gerçekleştirebilir. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 ÖSYM sınav takviminde merak edilen konuların yanıtları yer aldı. İşte YKS ve YDS tarihleri..

2022 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) 1. oturumu 18.06.2022'e yapılacak. Başvurular 11.02.2022- 07.03.2022 tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 20.07.2022'de açıklanacak. YKS'nin 2. oturumu olan AYT (Alan Yeterlilik Testleri) 19.06.2022'de düzenlenecek. Sınava başvurular 11.02.2022- 07.03.2022 tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar ise 20.07.2022'de açıklanacak.

2022 YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yabancı Dil Sınavı (YDS) 29.01.2022'de yapılacak. Başvurular 05.01.2022 - 20.01.2022 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 29.01.2022'de açıklanacak.

2022 E-YDS/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuruları 26.01.2022 - 10.02.2022 tarihleri arasında alınacak olan e-YDS/2 19.02.2022'de yapılacak. Sonuçlar 19.02.2022'de açıklanacak.

2022 E-YDS/3 NE ZAMAN YAPILACAK?

e-YDS/3 başvuruları 23.02.2022 - 10.03.2022 tarihleri arasında alınacak. Sınav 19.03.2022'de düzenlenecek ve sonuçlar 19.03.2022'de belli olacak.



