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YKS ve YDS ne zaman? 2022 YKS ve YDS başvuruları ne zaman başlayacak ve bitecek?

08.02.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversitelere geçiş sınavı olan YKS'ye her yıl binlerce öğrenci katılım sağlıyor. Uzun emekler sonucunda öğrencilerin iyi bir gelecek için girdiği YKS'ye ilişkin detaylar belli oldu. Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) başvuru tarihleri, sınav ve sonuç tarihi de belli oldu. İşte YKS ve YDS hakkında detaylar...

YKS ve YDS ne zaman? 2022 YKS ve YDS başvuruları ne zaman başlayacak ve bitecek?

Öğrenciler YKS ve YDS hakkında detayları araştırıyor. Başvurular, ÖSYM'nin AİS adresinden yapılıyor. AİS ÖSYM'de fotoğrafı ve eğitim bilgisi olan adaylar başvurularını ÖSYM'den yapabilir. Bu bilgileri bulunmayan adaylar ise ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin sınav başvurusunu gerçekleştirebilir. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 ÖSYM sınav takviminde merak edilen konuların yanıtları yer aldı. İşte YKS ve YDS tarihleri..

YKS ve YDS ne zaman? 2022 YKS ve YDS başvuruları ne zaman başlayacak ve bitecek?

2022 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) 1. oturumu 18.06.2022'e yapılacak. Başvurular 11.02.2022- 07.03.2022 tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 20.07.2022'de açıklanacak. YKS'nin 2. oturumu olan AYT (Alan Yeterlilik Testleri) 19.06.2022'de düzenlenecek. Sınava başvurular 11.02.2022- 07.03.2022 tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar ise 20.07.2022'de açıklanacak.

YKS ve YDS ne zaman? 2022 YKS ve YDS başvuruları ne zaman başlayacak ve bitecek?

2022 YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yabancı Dil Sınavı (YDS) 29.01.2022'de yapılacak. Başvurular 05.01.2022 - 20.01.2022 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 29.01.2022'de açıklanacak.

YKS ve YDS ne zaman? 2022 YKS ve YDS başvuruları ne zaman başlayacak ve bitecek?

2022 E-YDS/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuruları 26.01.2022 - 10.02.2022 tarihleri arasında alınacak olan e-YDS/2 19.02.2022'de yapılacak. Sonuçlar 19.02.2022'de açıklanacak.

YKS ve YDS ne zaman? 2022 YKS ve YDS başvuruları ne zaman başlayacak ve bitecek?

2022 E-YDS/3 NE ZAMAN YAPILACAK?

e-YDS/3 başvuruları 23.02.2022 - 10.03.2022 tarihleri arasında alınacak. Sınav 19.03.2022'de düzenlenecek ve sonuçlar 19.03.2022'de belli olacak.


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sınav YDS
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