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YKS’ye girecek öğrenciler için otobüsün güzergahını değiştirmişti! "Oğlum gözümün önüne geldi"

28.06.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’da YKS’ye 30 dakika kaldığını söyleyen 3 genci yolculardan izin alarak güzergahını değiştirip sınava yetiştiren Büyükşehir Belediyesi’nde görevli şoför Yavuz Karanfil, “O gün benim oğlumun da sınavı vardı. Kendi oğlum da benim gözümün önüne geldi. Aynısı onun başına gelebilirdi” dedi.

YKS’ye girecek öğrenciler için otobüsün güzergahını değiştirmişti! "Oğlum gözümün önüne geldi"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde görevli şoför Yavuz Karanfil, otobüse binip YKS’ye 30 dakika kaldığını söyleyen 3 genci yolculardan izin alarak güzergahını değiştirip sınava yetiştirdi. Sabah sınav saatine yakın dakikalarda 9B numaralı Yazlık-Maltepe arası çalışan otobüsün sürücüsü ile sınava geç kalan 3 öğrenci arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu.

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SINAVA 30 DAKİKA KALDIĞINI SÖYLEDİLER

Serdivan’da otobüse binen 3 öğrenci, sınava 30 dakika kaldığını söyledi. Duruma kulak misafiri olan şoför Karanfil, merkez amirliğine telefon açarak güzergahı değiştirmek için izin istedi.

Bu sırada yolculardan da mağduriyet yaşanmaması adına izin isteyen Karanfil, aracın yönünü değiştirdi. Dakikalar içinde yine Serdivan’da bulunan okula ulaşan belediye otobüsü, 3 öğrenciyi sınava saniyeler kala yetiştirdi. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

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"GÜZERGAHIMI DEĞİŞTİREREK GENÇLERİ SINAVA GİRECEKLERİ OKULA KADAR BIRAKTIM"

Güzergah değiştirerek öğrencileri sınav yerine bırakan ve vatandaşın büyük takdirini toplayan Yavuz Karanfil, “9B numaralı Yazlık-Maltepe hattında çalışırken 3 genci panik halinde yolda gördüm ve yanlarında durarak nereye gideceklerini sordum. Bana yanlış okula geldiklerini söylediler. Ben de onlara yardımcı olabileceğimi söyledim. Durumu hareket amirliğine bildirdim ve onayını aldım. Bu sırada otobüste yolcular da vardı, onlardan da bu husus konusunda rızalarının olup olmadığını sordum ve onlar da duyarlı davrandı. Ben de güzergahımı değiştirerek gençleri sınava girecekleri okula kadar bıraktım. Bıraktıktan sonra içim rahat etmedi, okulun kapısına kadar giderek onlara içeriye kadar eşlik ettim. Geçtikten sonra da aracıma geri dönerek güzergahıma devam ettim” dedi.

"OĞLUM GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELDİ"

Aynı gün oğlunun da sınava girdiğini belirten Karanfil, “Bu duruma öğrenciler çok teşekkür etti. O gün benim oğlumun da sınavı vardı. Kendi oğlum da benim gözümün önüne geldi. Aynısı onun başına gelebilirdi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, amirlerim, yolcular ve öğrenciler de bana teşekkür etti. Ben de amirlerime, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye ve arayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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