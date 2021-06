YKS'ye son bir hafta kala beslenme önerileri

Bu dönemde kahvaltı ve ana öğünlerinin kesinlikle atlamaması gerektiğini belirten Dr. Zeynep Güler Yenipınar, ara öğünlerin de yapılması gerektiğini söyledi. Bu dönemde 3 ana, 2-3 ara öğün şeklinde dengeli beslenme düzeninin öneminden bahseden Dr. Zeynep Güler Yenipınar “Stresli sınav temposunda çocukların dikkatlerini rahat toparlamaları için vücudun ihtiyacı olan temel besin maddelerini seçmeleri, gün içinde süt, et, tahıl, meyve ve sebze gibi farklı besin gruplarından tüketmeye mutlaka özen gösterilmelidir” dedi.

Dr. Zeynep Güler Yenipınar, “Öğle ve akşam yemeklerinde kuru fasulye, nohut, mercimek gibi baklagilleri, sebze yemeklerini, haşlama, buğulama, fırında veya ızgara et, balık, tavuk, hindi tercih edilebilir. Gaz yapma ihtimaline karşı baklagiller tercihen öğle yemeklerinde tüketilebilir. Yemeklerin yanında yoğurt, ayran, cacık ve salatalara ve tam tahıllı ekmeğe de yer verilmelidir” dedi.

Haftada 2-3gün mutlaka balıketi tüketmekte yarar olduğunu belirten Yenipınar, “Oldukça zengin omega-3 kaynağı balık, hafızayı güçlendirir, öğrenmeyi ve konsantrasyonu artırır. Gün içinde 2-2,5 litre veya 6-8 bardak su içmeye özen gösterilmelidir” diye konuştu.

TAM BUĞDAY VEYA ÇAVDAR EKMEĞİNİ TÜKETİN

Beyin işlevleri ve sinir sistemin de görev alan B grubu vitaminlerinin oldukça önemli olduğunu belirten Dr. Zeynep Güler Yenipınar, “Bu nedenle ekmek olarak, kan şekerinin de dengeli seyretmesini sağlamak, zengin B vitamini kaynağı olması nedeniyle de mutlaka tam buğday-çavdar ekmekleri tercih edilmelidir” dedi.

HER GÜN 3-4 ADET CEVİZ İÇİ YİYİN

Ara öğünlerde tüketilmesi gereken gıdalar hakkında da bilgi veren Dr. Zeynep Güler Yenipınar şunları söyledi:

“Ara öğünlerde kuru veya taze meyveler ve yanında yoğurt veya süt ve fındık, ceviz badem gibi yağlı tohumları tercih edilebilir. Ayrıca sınava hazırlık dönemi boyunca her öğrencinin hafızayı güçlendirici ve konsantrasyonu arttırmaya destek olabilecek omega-3 yağ asitlerinden zengin cevize beslenmesinde yer vermeli ve her gün 3-4 tam ceviz içini tüketmelidir. Eğer kabızlık şikâyeti yoksa her gün 1 muz yenilebilir. Hem serotonin- mutluluk hormonu salgılanmasını tetikler, hem de zengin potasyum kaynağıdır. Dolayısıyla dikkat dağınıklığı da engellemiş olunur.”