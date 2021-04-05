Yoğun bakım hemşiresi salgının etkisini iki fotoğrafta anlattı

İspanya'da bir yoğun bakım hemşiresi, pandemiyle mücadelenin etkisini, bir yıl arayla çekilen iki fotoğrafını yan yana paylaşarak gözler önüne serince ülkesinde haberlere konu oldu.

Başkent Madrid'deki Gregorio Maranon Hastanesi yoğun bakım servisinde çalışan Víctor Aparicio, pandemi başlangıcındaki ve güncel halini gösteren fotoğraflarını "Yoğun bakım hemşiresiyim. Bu iki fotoğrafın arasında bir yıl fark var. Dışımdaki değişimin açık olduğunu düşünüyorum, içimdekini ise hayal edemezsiniz." sözleriyle paylaştı.

Aparicio, pandemi sürecinin etkisini ve gördüğü ilgiyi, "Bize zarar veren bir yıl oldu. En çok dikkatimi çeken artık saçım ve sakalımın beyazlarla dolu olmasıydı, viral olacağını düşünmemiştim."

40 yaşındaki hemşire, bir röportajında ekonomiye sağlıktan daha fazla önem verildiğini vurgulayarak, bu durumu 'saçmalık' olarak nitelendirdi.

Paylaşımın ardından İspanya'da sağlık çalışanlarının mücadelesinin sembolü haline gelen Víctor Aparicio, ülkesinde basının da ilgi odağı oldu.

İspanya'da Covid-19 salgınında yaklaşık 3,3 milyon insana yeni tip koronavirüs bulaştı, 75 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Başkent Madrid, ülkede pandemiden en çok etkilenen yerlerin başında geliyor.

