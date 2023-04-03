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Yoğun bakımdaki müteahhite büyük şok! Oğlu 10 milyon liralık banka hesabını boşalttı

03.04.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 9 gün yoğun bakımda kalıp, taburcu olduktan sonra banka hesaplarındaki 10 milyon TL'nin kaybolduğunu fark eden müteahhit M.B. (62), oğlu ile yeğeninin mobil bankacılık üzerinden şifresini değiştirip, parasını aldıklarını iddia edip, suç duyurusunda bulundu.

Yoğun bakımdaki müteahhite büyük şok! Oğlu 10 milyon liralık banka hesabını boşalttı

Gölcük'te müteahhitlik yapan M.B., 15 gün önce rahatsızlanıp yoğun bakıma kaldırıldı. 9 gün tedavi gördükten sonra taburcu edilen M.B., banka hesaplarındaki tüm paranın boşaltıldığını fark etti. M.B., 10 milyon TL'sinin oğlu G.B. tarafından yeğeni F.A.'nın hesabına gönderildiğini tespit edince arayıp parasını istedi. Oğlundan olumsuz cevap aldığını iddia eden M.B., savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

'PARAYI ALMIŞLAR, ÖĞRENİNCE DÜNYAM YIKILDI'

Hastanede kaldığı dönemde cep telefonu dahil bütün eşyalarının eşine teslim edildiğini belirten M.B., "Bütün hesaplarım telefon üzerinde, mobil bankada açık. Oğlum G.B., yeğenim F.A. ile eşimden telefonumu almışlar. Bütün hesaplarıma girerek tüm parayı parçalayıp, kendi hesaplarına geçirmişler. Bunu yoğun bakımdan çıkınca öğrendim. Öğrenince dünyam yıkıldı, tekrar yatağa düştüm. Şu an halen hastanede yatıyorum. Taburcu olacaktım, üzüntüden yine hastanedeyim. Şu an, o parayı bana geri iade etmiyorlar. O para, emanet para. İnsanlardan inşaata karşılık topladığım para. O para ile insanlara ev yapıp vereceğim. İnşaat henüz yarım vaziyette. Gidip savcılığa şikayetçi oldum, fakat henüz bir işlem yapılmadı. Şimdi o insanların hiçbiri evini alamayacak. Hepsi perişan olacaklar. İnşaat daha yarım halde. Evleri o günlerde 500-600 bin TL'ye satmıştık. Herkesle sözleşmemiz var. Şimdi bu halde nasıl bitirip, teslim edeceğimi bilmiyorum. Türk yargısından yardım istiyorum. Bir an önce buna el atsınlar, parayı geri versinler. Ben de sattığım evleri yapıp, bitirip, teslim edeyim. O insanları da mağdur etmeyelim" dedi.

'1 TANE LÜKS OTOMOBİL ALMIŞLAR'

Mobil bankacılık şifresini değiştirerek parayı aldıklarını söyleyen M.B., "Bu para ile bildiğim kadarıyla 1 tane lüks otomobil almışlar. Oğlum G.B., parayı benim hesabımdan yeğenim F.A.'nın hesabına atmış. Biz de o şekilde dava açtık. Bunların makbuzlarını çıkarıp, savcı beye verdik. Bunu babasına yapan, amcasına yapan bir insan başkasını affeder mi? Telefonumdaki mobil bankacılıktan 'şifremi unuttum' seçeneğine girerek, yeni şifre almışlar. Oğlum olduğu için bütün soruları da cevaplamış. Şifreyi değiştirip, paraları almışlar. Paranın hepsi zaten 3 aylık vadedeydi. Kimini 1 gün kala, kimini 3 gün kala vadesini bozup da almışlar" diye konuştu.

(DHA)

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