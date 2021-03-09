Yoğun egzersiz esnasında maske takmak güvenli

İtalya’da yapılan yeni bir araştırmaya göre maskeleri spor salonlarında koronavirüsün yayılmasını engellemek için yoğun egzersiz esnasında güvenli bir şekilde kullanılabilir.

Milan’daki Monzino Kardiyoloji Üniversitesi ve Milan Üniversitesi tarafından yapılan çalışma kapsamında, bisiklet süren altı kadın ve altı erkeğin solunum hızı, kalp atış hızı, kan basıncı ve oksijen değerleri hem maskeli hem de maskesiz bir şekilde ölçüldü.

European Respiratory Journal adlı dergide yayımlanan araştırmanın sonuçlarına göre, en kalın yüz maskesi sporcuların performansına yalnızca yüzde 10 oranında düşürdü.

PERFORMANSTA ANLAMLI BİR DÜŞÜŞ YOK

Araştırma kapsamında, çalışmaya katılan yarısı kadın yarısı erkeklerden oluşan gönüllüerin ortalama 40 yaşında olduğu ve üç tur bisiklet egzersizi yaptığı belirtildi. Deneklerin performansları sırasıyla maskesiz, iki katlı cerrahi maske ve N95 maskesi ile birlikte ölçüldü. Diğerlerine nazaran daha kalın olan N95 maskesinin performansta yüzde 10’luk bir düşüşe, diğerlerinin ise anlamlı bir azalmaya neden olmadığı belirtildi.