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Yoğun egzersiz esnasında maske takmak güvenli

09.03.2021 09:57 | Son Güncelleme:
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Yoğun egzersiz esnasında maske takmak güvenli

İtalyan bilim insanları, ağır egzersiz esnasında maske takmanın oldukça güvenli olduğunu ve performansta anlamlı bir düşüşe neden olmadığını açıkladı. Araştırmacılar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşıları yaygınlaşana kadar spor salonlarında maske kullanılmasının yeni salgınları önlemek için oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.

İtalya’da yapılan yeni bir araştırmaya göre maskeleri spor salonlarında koronavirüsün yayılmasını engellemek için yoğun egzersiz esnasında güvenli bir şekilde kullanılabilir.

Milan’daki Monzino Kardiyoloji Üniversitesi ve Milan Üniversitesi tarafından yapılan çalışma kapsamında, bisiklet süren altı kadın ve altı erkeğin solunum hızı, kalp atış hızı, kan basıncı ve oksijen değerleri hem maskeli hem de maskesiz bir şekilde ölçüldü.

European Respiratory Journal adlı dergide yayımlanan araştırmanın sonuçlarına göre, en kalın yüz maskesi sporcuların performansına yalnızca yüzde 10 oranında düşürdü.

PERFORMANSTA ANLAMLI BİR DÜŞÜŞ YOK

Araştırma kapsamında, çalışmaya katılan yarısı kadın yarısı erkeklerden oluşan gönüllüerin ortalama 40 yaşında olduğu ve üç tur bisiklet egzersizi yaptığı belirtildi. Deneklerin performansları sırasıyla maskesiz, iki katlı cerrahi maske ve N95 maskesi ile birlikte ölçüldü. Diğerlerine nazaran daha kalın olan N95 maskesinin performansta yüzde 10’luk bir düşüşe, diğerlerinin ise anlamlı bir azalmaya neden olmadığı belirtildi.

SPOR SALONUNDA MASKE KULLANIMI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Çalışmanın yazarlarından Dr. Massimo Capelli, “En üst kapasitede çalışıyor olsalar bile maskelerin sporcuların performans üzerindeki etkisi oldukça düşük, bundan daha da önemlisi hiçbir sağlık riski yaratmıyor. Aşılar geniş kapsamlı bir şekilde uygulanana kadar, spor salonunda maske kullanımı yeni salgınların önüne geçebilir” ifadelerini kullandı.

Bununla brilikte araştırmacılar, çalışmanın bulgularının, önceden bir hastalığı bulunmayan sağlıklı insanlar için geçerli olduğunu, akciğer ve kalp hastaları için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

Araştırmacılar, aynı zamanda yüz maskesi kullanımının insanların ev işi ve merdiven çıkma gibi günlük aktivitelerini nasıl etkilediğini de araştırdıklarını bildirdi.

Grenoble Üniversite Hastanesi’nde psikolog olarak çalışan ve çalışmaya dahil olmayan Prof. Dr. Sm Bayat, “Bulguların olumlu. Ancak, araştırmanın çok küçük bir grupla yapıldığını gözardı edemeyiz” dedi.

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