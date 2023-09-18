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  4. Yok böyle düğün! 2 gün sürdü, 5 bin kişi katıldı... Takı miktarı dudak uçuklattı

Yok böyle düğün! 2 gün sürdü, 5 bin kişi katıldı... Takı miktarı dudak uçuklattı

18.09.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Pinyanişi aşiretinden Ramazan Nergiz’in oğlu Yiğit Nergiz ile yine Pinyanişi aşiretinden Hacı Akbaş’ın kızı Berivan Akbaş dünyaevine girdi. Aşiret düğününde damada 3 milyon TL, geline ise 2 kilo altın takıldı. Yurt içinin yanı sıra İran, Irak ve farklı ülkelerden katılım olan 2 günlük düğüne 5 bin kişi katıldı.

Yok böyle düğün! 2 gün sürdü, 5 bin kişi katıldı... Takı miktarı dudak uçuklattı

Yüksekova'da İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Şemsettin Onay Anadolu Lisesi'nin bahçesi son dönemlerin en yoğun katılımlı düğününe ev sahipliği yaptı. İlçenin en önde gelen aşiretlerinden Pinyanişi aşiretinin ileri gelenlerinden Ramazan Nergiz’in oğlu Yiğit Nergiz, binlerce kişinin katıldığı görkemli bir düğün ile dünyaevine girdi.

Çok sayıda küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, eş, dost ve akrabalar katıldı. Okulun bahçesinde misafirlerin düğüne halaya durmasıyla adeta bahçede yer kalmadı.

DAMADA 3 MİLYON TL, GELİNE İSE 2 KİLO ALTIN

Yüksekova’da gerçekleştirilen 2 günlük düğüne yurt içinin yanı sıra İran, Irak ve farklı ülkelerden katılım olurken, damada 3 milyon TL, geline ise 2 kilo altın takıldı.

"DÜĞÜNÜMÜZE IRAK, İRAN HER YERDEN KATILANLAR OLDU"

İki gün boyunca düğünlerinin güzel geçtiğini belirten gelin Berivan Akbaş, “Düğünümüz çok güzel geçiyor. Dün kız tarafı, bugün ise erkek tarafı oldu. Çok mutluyum, Allah herkese nasip eylesin bu duyguları. Düğünümüze Irak, İran her yerden katılanlar oldu. Bizi bu güzel günümüzde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"DÜĞÜNÜMÜZE 5 BİN MİSAFİRİMİZ GELDİ"

5 bin kişinin düğünlerine katıldığını belirten damat Yiğit Nergiz, “İki gündür güzel bir şekilde düğünümüz oldu. Türkiye yanı sıra, Irak ve İran’dan katılanlar oldu. Çok yoğun ve kalabalık geçiyor düğünümüz, Allah bu güzel günleri herkese nasip eylesin. Bizleri bu güzel günümüzde yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Düğünümüze 5 bin misafirimiz geldi. Allah bu güzel anıları herkese nasip eylesin” ifadelerini kullandı.

“DÜĞÜNÜMÜZ BAYAĞI KALABALIK GEÇİYOR"

Düğün sağdıçlığını yapan Pinyanişi Aşiret Lideri Ali İhsan Zeydan ise, “Düğünümüz bayağı kalabalık geçiyor. Hemen her yerde misafirlerimiz geldi. Biz de düğünümüzü kültürümüze uygun bir şekilde yaptık. Allah tüm gençlere bu günleri nasip eylesin. Bizim düğünümüze iştirak edip gelen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. (İHA)

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