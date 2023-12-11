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  4. Yok böyle düğün! Geline kilolarca altın, damada milyonlarca lira takıldı

Yok böyle düğün! Geline kilolarca altın, damada milyonlarca lira takıldı

11.12.2023 11:12 | Son Güncelleme:
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Van’da Gevdan Aşireti’ne mensup Erhan ve Bahar Işık çifti görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Binlerce kişinin katıldığı düğünde davetliler için 100 koyun kesildi. Düğünde gelin ve damada kilolarca altın ve milyonlarca lira takı takıldı.

Yok böyle düğün! Geline kilolarca altın, damada milyonlarca lira takıldı

Gevdan Aşireti’ne mensup Erhan ve Bahar Işık çifti için Van’daki bir düğün salonunda iki gün iki gece devam eden görkemli bir düğün yapıldı. Düğüne, İstanbul, Ankara, Van, Şırnak, Hakkari başta olmak üzere değişik il ve ilçelerin yanı sıra İran, Almanya ve Irak’tan da davetliler katıldı.

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Düğünde geline kilolarca altın, damada ise milyonlarca lira takıldı. 100 küçükbaş hayvanın kesildiği görkemli düğünde takılan takının net miktarı açıklanmadı.

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Düğünün sonunda bir konuşma yapan damadın amcası Gevdan Aşireti liderlerinden Şeyhmus Işık, “Güzel bir düğün oldu. Önemli olan düğünlerin kazasız, belasız geçmesidir. Bundan dolayı mutluyuz. Ben yurt içi ve yurt dışından düğünümüze katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, gelin ve damada mutluluklar diliyorum” dedi.

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İHA

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