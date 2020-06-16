HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yok olma riski taşıyor! Endemik bitki Tülüşah'ın yetiştiği yeni bir bölge bulundu

Yok olma riski taşıyor! Endemik bitki Tülüşah'ın yetiştiği yeni bir bölge bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 15:57 | Son Güncelleme

Aydın Kuşadası'nda yok olma riski taşıdığı için koruma altına alınan endemik bitki türü Tülüşah'ın, kent içerisindeki doğal ortamda yetiştiği yeni bir bölge bulundu. Halk arasında 'Aydın Gaşağı' olarak da bilinen bitkinin çiçek açtığı alanın, Kuşadası Belediyesi tarafından koruma altına alınacağı öğrenildi.

Yok olma riski taşıyor! Endemik bitki Tülüşah'ın yetiştiği yeni bir bölge bulundu

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyesi de olan Nawal Karaer, İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki evinin yanındaki boş arazide çiçek açan sarı renkli bitkiyi görünce, EKODOSD'a haber verdi. Bunun üzerine EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ve beraberindeki dernek üyeleri bölgeye gidip, bitkiyi inceledi. Yapılan incelemede, çiçek açan bitkinin tülüşah olduğu belirlendi. Tülüşah'ın yetiştiği alan, zarar görmemesi için güvenlik şeridine alınacak.

'KUŞADASI BELEDİYESİ BÖLGEYİ KORUYACAK'

Kuşadası'nda doğal ortamda yetişen yeni bir Tülüşah alanı bulunmasının çok önemli olduğunu belirten Sürücü, "Yaptığımız incelemede tülüşahların yetiştiği bölgenin toprak yapısının killi ve kireçli olduğunu gördük. Tülüşahların yerinde korunması ve çevresinde gerekli peyzaj ile tanıtım çalışmalarının yapılması için Kuşadası Belediyesi bölgeyi koruyacak" diye konuştu.

KIRMIZI LİSTEDE VE CEZASI 73 BİN TL

Merkezi İsviçre'nin Gland kentindeki Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde de yer alan Tülüşah'ın koparılmasının veya koruma amacı dışında sökülerek başka bir yere taşınmasının cezası 73 bin 747 TL olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tülüşah'ı, geçen yıllarda Türkiye yaban hayatında nesli yok olma tehlikesi altında olan türlerin korunması kapsamında 'Tür Koruma Eylem Planı’na dahil etti.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
Yolda kalan sürücünün yardımına polis memuru koştuYolda kalan sürücünün yardımına polis memuru koştu
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Korkutan görüntü! İstanbul'u geçtiler

Korkutan görüntü! İstanbul'u geçtiler

Koronavirüsle mücadelede önemli gelişme! Bakan Varank duyurdu

Koronavirüsle mücadelede önemli gelişme! Bakan Varank duyurdu

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

İstanbul'u terk ettiler! Orman içinde saunalı ev...

İstanbul'u terk ettiler! Orman içinde saunalı ev...

Bir ilimizde daha ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 600 oldu

Bir ilimizde daha ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 600 oldu

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Normalleşmenin ardından bir ilden daha korkutan haber

Normalleşmenin ardından bir ilden daha korkutan haber

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

Kocaeli'ye giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği açıkladı

Kocaeli'ye giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği açıkladı

Diğer Haberler
Sakarya'da acı olay! Nehirde kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Sakarya'da acı olay! Nehirde kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Türk - Rus 17’nci ortak kara devriyesine saldırı! MSB'den açıklama

Türk - Rus 17’nci ortak kara devriyesine saldırı! MSB'den açıklama

Mardin'de acı olay! 4’üncü kattan 3’üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Mardin'de acı olay! Acil tıp teknisyeni hayatını kaybetti

Bingöl'de deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Bingöl'de korkutan deprem

CHP'li eski vekil Dursun Çiçek ifade verdi

Dursun Çiçek ifade verdi

Yolda kalan sürücünün yardımına polis memuru koştu

Yolda kalan sürücünün yardımına polis memuru koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.