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YÖKDİL sınavı ne zaman 2022? YÖKDİL/2 oturumu ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM'nin açıkladığı 2022 YÖKDİL takvimi

17.05.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YÖKDİL sınavının 2. etabı ile ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklama merak konusu oldu. Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavlarına girmek isteyen kişilerin katıldığı bu sınavın ilk etabı daha önce yapılmıştı. Peki YÖKDİL sınavı ne zaman 2022? YÖKDİL/2 oturumu ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM'den yapılan açıklama...

YÖKDİL sınavı ne zaman 2022? YÖKDİL/2 oturumu ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM'nin açıkladığı 2022 YÖKDİL takvimi

YÖKDİL sınavına ilişkin beklenen açıklama Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapıldı. Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarının yer aldığı sınav, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde gerçekleştiriliyor. YÖKDİL sınavı ne zaman 2022? YÖKDİL/2 oturumu ne zaman yapılacak? sorularının yanıtına ve ÖSYM'den yapılan açıklamanın detayları haberimizde...

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN 2022?

YÖKDİL sınavının 2. etabı (YÖKDİL/2) 28 Ağustos Pazar günü yapılacak.

YÖKDİL/2 için başvurular ise; 6 Temmuz ila 18 Temmuz arasında alınacak.

YÖKDİL/2 OTURUMU NE ZAMAN YAPILACAK?

YÖKDİL Sınavı'na; yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılıyor.

YÖKDİL/2 oturumu, 28 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

E-YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Senede iki kez yazılı olarak yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), bu sene ilk kez elektronik ortamda da gerçekleştirilecek.

2022 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022 e-YÖKDİL), İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, 14 Mayıs 2022'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav
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