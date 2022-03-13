HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. YÖKDİL sınavı ne zaman? 2022 YÖKDİL ertelendi mi? 2022 YÖKDİL iptal mi edildi?

YÖKDİL sınavı ne zaman? 2022 YÖKDİL ertelendi mi? 2022 YÖKDİL iptal mi edildi?

13.03.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin pek çok bölgesinde görülen kar yağışı sonrası 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan YÖKDİL sınavının ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu. Sınavına girecek olan vatandaşlar tarafından "YÖKDİL ertelendi mi?", "Sınav iptal mi?" gibi sorular sorgulanıyor. Peki YÖKDİL sınavı ne zaman? 2022 YÖKDİL ertelendi mi, iptal mi? İşte son durum!

YÖKDİL sınavı ne zaman? 2022 YÖKDİL ertelendi mi? 2022 YÖKDİL iptal mi edildi?

Meteorolojinin yaptığı duyuruların ardından Marmara başta olmak üzere pek çok bölgede kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yurdun dört bir yanında görülen etkili kar yağışı sonrası 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek YÖKDİL'in iptal olup olmayacağı araştırılıyor. Peki YÖKDİL sınavı ertelendi mi?

YÖKDİL SINAVI ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ?

YÖKDİL sınavına girecek olan vatandaşlar, yoğun kar yağışı nedeniyle YÖKDİL sınavının ertelenip ertelenmediğini merak ediyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YÖKDİL'in iptal edildiğine rağmen resmi açıklama gelmedi.

Buna YÖKDİL sınavı 13 Mart 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM'den yapılmış olan açıkmaya göre adaylar, saat 10.15'te başlayacak sınav için 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2022 YÖKDİL SINAV TARİHLERİ!

YÖKDİL 2022 sınav tarihi belli olmuştu. Buna göre YÖKDİL/1 13 Mart 2022'de YÖKDİL/2 28 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak. e-YÖKDİL ise 14 Mayıs 2022'de gerçekleştirilecek.

YÖKDİL 2022 sınav başvuru tarihleri de ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasıyla beraber netlik kazandı. YÖKDİL/1 başvurusu 21.01.2022 ve 31.01.2022 tarihinde kabul edilmişti. YÖKDİL/2 sınavında başvurular ise 06.07.2022 ve 18.07.2022'de tarihleri arasında kabul edilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pazartesi okullar tatil mi?Pazartesi okullar tatil mi?
Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Açıklama geldi: HazırızRusya-Ukrayna savaşında son durum! Açıklama geldi: Hazırız
İmamoğlu duyurdu! 30 yıl sonra ilk kez oldu...İmamoğlu duyurdu! 30 yıl sonra ilk kez oldu...
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM kar yağışı sınav
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Açıklama geldi: Hazırız

Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Açıklama geldi: Hazırız

Dikkat! Cezalar yarıya düşecek

Dikkat! Cezalar yarıya düşecek

Otobüs bileti fiyatları uçakla yarışıyor

Otobüs bileti fiyatları uçakla yarışıyor

700 bin TL değerindeki araca beton döktüler!

700 bin TL değerindeki araca beton döktüler!

50 kişilik kartopu savaşında dehşet! 7 kişi silahla yaralandı

50 kişilik kartopu savaşında dehşet! 7 kişi silahla yaralandı

Uyarılar peş peşe gelmişti! Araçlarını bırakıp gittiler

Uyarılar peş peşe gelmişti! Araçlarını bırakıp gittiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.