YÖKDİL sınavı ne zaman? 2022 YÖKDİL ertelendi mi? 2022 YÖKDİL iptal mi edildi?

Meteorolojinin yaptığı duyuruların ardından Marmara başta olmak üzere pek çok bölgede kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yurdun dört bir yanında görülen etkili kar yağışı sonrası 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek YÖKDİL'in iptal olup olmayacağı araştırılıyor. Peki YÖKDİL sınavı ertelendi mi?

YÖKDİL SINAVI ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ?

YÖKDİL sınavına girecek olan vatandaşlar, yoğun kar yağışı nedeniyle YÖKDİL sınavının ertelenip ertelenmediğini merak ediyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YÖKDİL'in iptal edildiğine rağmen resmi açıklama gelmedi.

Buna YÖKDİL sınavı 13 Mart 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM'den yapılmış olan açıkmaya göre adaylar, saat 10.15'te başlayacak sınav için 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2022 YÖKDİL SINAV TARİHLERİ!

YÖKDİL 2022 sınav tarihi belli olmuştu. Buna göre YÖKDİL/1 13 Mart 2022'de YÖKDİL/2 28 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak. e-YÖKDİL ise 14 Mayıs 2022'de gerçekleştirilecek.

YÖKDİL 2022 sınav başvuru tarihleri de ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasıyla beraber netlik kazandı. YÖKDİL/1 başvurusu 21.01.2022 ve 31.01.2022 tarihinde kabul edilmişti. YÖKDİL/2 sınavında başvurular ise 06.07.2022 ve 18.07.2022'de tarihleri arasında kabul edilecek.



