Yol kenarında tanesini 250 bin liradan satıyorlar! Karavanlarıyla isyan ettiren mahallenin ününü duyup geldiler, o sokak ekmek kapısı oldu

Mahalleli karavanların artık başka yere park edilmesi için dert yanarken karavancıların mesken tuttuğu sokağın ününü duyan işletmeler sokağı adeta karavan galerisine çevirdi.

PARK HALİNDE 80 KARAVAN

Konyaaltı ilçesi Gürsü Mahallesi 322 Sokak'ta oturanlar, yol üzerinde park halindeki sayısı 80'i bulan karavanlardan dert yanıyor. Sokağa karavanların uzun süreyle park edilmesi, mahalleli ile karavan sahiplerini zaman zaman karşı karşıya getiriyor.

"ATIK SULARI YOLA DÖKÜYORLAR"

Karavancıların görüntülerinin rahatsız edici olduğunu savunan mahalleli, karavanların başka yere taşınmasını istiyor. Karavancıların atık suları yola döktüğünü öne süren, kimilerinin çamaşırları kurutmak için yol kenarlarına astığını söyleyen mahalleli, belediyeye defalarca şikayet ettiklerini, ancak sonuç alamadıklarını kaydetti.

80 KARAVANIN 5'İNDE İKAMET EDİYORLAR

Yolun iki tarafında park halindeki bazı karavanların sahipleri ise etrafını su dolu şişelerle çevreleyerek başka karavanların yakınına park etmesini engelliyor. 80 karavandan sadece 5'inde sürekli yaşayanlar olduğu görülüyor. Çoğunda plaka olmayan, kime ait olduğuna dair bilgi de bulunmayan karavanlardan, diğer karavancılar da rahatsız.

GECE SAATLERİNDE UYGUNSUZ HAREKETLER...

Özellikle kimliği belirsiz kişilerin karavanların etrafında gece saatlerinde uygunsuz hareketlerde bulunduğunu öne süren karavancılar, gidecekleri yerleri olmadığı için burada beklediklerini belirtti.

İŞLETMELERE EKMEK KAPISI OLDU

Kentte sokağın 'karavan park' olarak tarif edilmesi, bazı işletmelerin de dikkatini çekti. Karavan üretimi yapan Konya ve Sakarya merkezli işletme, ürettiği sıfır karavanları bu alana park etti. Yoldan görünecek şekilde camına 'satılık' ilanı yapıştırıp, çekme karavanın özelliklerini de sıralayan işletme, her bir karavan için 250 bin TL fiyat belirledi.

Birbiri ardına karavanları sıralayan işletmenin zaman zaman gelip karavanların zarar görüp görmediğini kontrol ettiği de öğrenildi.

(DHA)

