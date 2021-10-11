HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yola çıkacaklar dikkat! Pazartesi trafiği başladı

Yola çıkacaklar dikkat! Pazartesi trafiği başladı

11.10.2021 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da haftanın ilk günü trafikle başladı. Sabahın ilk saatleriyle birlikte mega kentte trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi.

Yola çıkacaklar dikkat! Pazartesi trafiği başladı

İstanbul’da erken saatlerden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. İşlerine gitmek isteyen sürücüler ve öğrenci servisleri özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

KÖPRÜ İSTİKAMETİNDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Haftanın ilk iş ve okul gününde trafiğin yer yer durma noktasına geldiği görüldü. Köprüye bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 08.00 itibariyle yüzde 62 olarak ölçümlendi.

marmara trafik yoğunluğu

KARA YOLLARI DUYURDU! İŞTE TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 0-39. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İzmir istikametinde Karacabey Kavşağı Üst Geçit Köprüsü yan yolu trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Söz konusu hattın 5-7. kilometrelerinde de bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu sebeple otoyolun İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları 1-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Yalova-İzmit yolunun 0-40. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde genleşme derzi yenileme-tamirat çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Trafik yoğunluğu düşünülerek buradaki çalışma, 21.00-06.00 saatlerinde yapılıyor.

Ankara-Konya ayrımı-Bala-Kaman yolunun 19-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Bala istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Simav-Uşak yolunun 27. kilometresinde alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergah olarak şehir içi sanayi bölgesine yönlendiriliyor.

Amasya-Turhal yolunun 62-68. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 31-33. kilometrelerinde çelik tel ile şev stabilitesinin artırılması çalışmaları nedeniyle Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Antalya istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 26. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nin Maçka-Trabzon istikametindeki tüpünde yapılacak elektrik sistemi bakım çalışması sebebiyle bugün ve yarın 08.00-18.00 saatlerinde tünel trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan devam edecek.

Malatya-Darende yolunun 48-53. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyorBaş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyor
Otobüste gergin anlar: Sinirlenip camı indirdi! "Geber ulan"Otobüste gergin anlar: Sinirlenip camı indirdi! "Geber ulan"
Aşısızlara ek tedbir gelir mi? Gözler kritik kabine toplantısına çevrildiAşısızlara ek tedbir gelir mi? Gözler kritik kabine toplantısına çevrildi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Erbakan’dan muhalefet partilerine tepki

Fatih Erbakan’dan muhalefet partilerine tepki

Erdoğan'ın toplantısı sonrası yaşanmıştı! Açıklama geldi

Erdoğan'ın toplantısı sonrası yaşanmıştı! Açıklama geldi

Olay suçlama: Eteğin altına elini sokmuştu

Olay suçlama: Eteğin altına elini sokmuştu

Hareketleri olay olmuştu! Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı taklidi!

Hareketleri olay olmuştu! Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı taklidi!

Ömer Çelik'in sözleri sonrası gençler ayağa kalktı

Ömer Çelik'in sözleri sonrası gençler ayağa kalktı

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Hamilton ve Russell’e gönderme

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Hamilton ve Russell’e gönderme

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mezarlıkta gizemli olay! Ekipler harekete geçti

Mezarlıkta gizemli olay! Ekipler harekete geçti

Milli sporcuya trafikte kurşun yağmuru

Milli sporcuya trafikte kurşun yağmuru

Davutoğlu'na 'ihanet' tepkisi! Emekli öğretmene bu karşılığı verdi

Davutoğlu'na 'ihanet' tepkisi! Emekli öğretmene bu karşılığı verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.