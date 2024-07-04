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  4. Yolcu minibüse çarptı! Diyarbakır'da feci kaza: 14 kişi yaralandı

Yolcu minibüse çarptı! Diyarbakır'da feci kaza: 14 kişi yaralandı

04.07.2024 11:33
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Diyarbakır'da güpegündüz feci kaza yaşandı. Yolcu minibüsü ile pikap çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı, yaralananlar arasında çocuk da var.

Yolcu minibüse çarptı! Diyarbakır'da feci kaza: 14 kişi yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Bismil-Batman karayolu 14. kilometresi Salat Kavşağı’nda meydana geldi. Alınana bilgiye göre, Batman-Diyarbakır seferi yapan yolcu minibüsü ile dönemeçten çıkan pikap çarpıştı. Kazada araçlardaki toplam 1’i çocuk 3’ü ağır 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi ile kentteki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan anne ve çocuğu olmak üzere 3’ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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