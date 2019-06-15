Yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması kamerada

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü ise emniyet kemerinin takılı olması nedeniyle kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, akşam saatlerinde Hacı Sadettin Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Yunus Doğan yönetimindeki 23 M 0089 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, Ömer Efe yönetimindeki 23 HD 606 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs refüje çarpıp, sürüklenerek durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü ise emniyet kemerinin takılı olması nedeniyle kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, minibüsün kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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