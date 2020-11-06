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  4. Yolcu, otobüste kalp krizi geçirdi! Polis dakikalarca kalp masajı yaptı

Yolcu, otobüste kalp krizi geçirdi! Polis dakikalarca kalp masajı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 10:17 | Son Güncelleme

İstanbul'da Tuzla ile Topkapı arasında yolcu taşıyan 500-T numaralı özel halk otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuya polisin kalp masajı yapması kameraya yansıdı.

Yolcu, otobüste kalp krizi geçirdi! Polis dakikalarca kalp masajı yaptı

Olay, 1 Temmuz'da 500-T numaralı özel halk otobüsünde Beykoz Kavacık'ta TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde meydana geldi. Köprü istikametine seyir halinde iken bir yolcunun kalp krizi geçirdiğini gören, vatandaşlar şoföre haber verdi. Şoför, Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişteki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişinde bulunan Köprü Koruma Şube Müdürlüğü'nün önünde otobüsü durdurarak polisten yardım istedi. Polisin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar Köprü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis, kalp krizi geçiren yolcuya müdahale etti. Yolcuyu oturduğu koltuktan kaldırarak koridora yatıran polis, yolcuya uzun süre kalp masajı yaptı. O anlar özel halk otobüsünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından Beykoz'da özel bir hastaneye kaldırılan yolcunun ameliyata alındığı ameliyat sonrasında ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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