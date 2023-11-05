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Yolcu otobüsü Bolu Dağı'nda alev alev yandı! Ankara yönü 1 saat trafiğe kapatıldı

05.11.2023 02:25 | Son Güncelleme:
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Gece saatlerinde Bolu Dağı D-100 yolunda yürekleri ağza getiren anlar yaşandı. 22 yolcu taşıyan bir otobüs bir anda alev aldı. Sürücü alevleri fark ederek aracı sağa çekti. 22 yolcu hemen tahliye edilirken çok sayıda ekibin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ankara güzergahı 1 saat trafiğe kapatılırken yolcular başka otobüsle yollarına devam etti.

Yolcu otobüsü Bolu Dağı'nda alev alev yandı! Ankara yönü 1 saat trafiğe kapatıldı

Düzce'de, Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde seyir halinde iken motoru tutuşan yolcu otobüsü alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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YOLCULAR HEMEN TAHLİYE EDİLDİ

Olay, saat 00.30 sıralarında D-100 yolunun Bolu Dağı geçişinin Düzce kısmı Taşaltı mevkisinde meydana geldi. İstanbul- Sinop seferini yapmakta olan Mehmet Aktürk yönetimindeki yolcu otobüsü, motor kısmından alev aldı. Otobüs sürücüsü durumu fark edip aracı yolun sağına çektikten sonra 22 yolcuyu tahliye ederken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Kimsenin yaralanmadığı olayda yangın kısa sürede söndürülürken, otobüs ise kullanılamaz hale geldi.

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BAŞKA OTOBÜSLE YOLLARINA DEVAM ETTİLER

Yakındaki dinlenme tesisinde bekletilen yolcular, başka bir otobüsle gidecekleri yere götürüldü.

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Bu arada, yangın nedeniyle D-100 karayolunun Ankara yönü yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin çalışmasının tamamlanması ve yanan otobüsün kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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yangın bolu dağı

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