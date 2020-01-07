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  4. Yolcu otobüsüne baskında esrarla yakalandı, adliyeye gülerek gitti

Yolcu otobüsüne baskında esrarla yakalandı, adliyeye gülerek gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 13:21 | Son Güncelleme

Bolu'da, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yaptığı aramada 3 kilo 894 gram esrarla yakalanan S.A.E. (26), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. S.A.E'nin adliyeye sevk edilirken gülmesi dikkat çekmişti.

Yolcu otobüsüne baskında esrarla yakalandı, adliyeye gülerek gitti

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah saatlerinde, TEM yolunda yaptığı yol uygulamasında İstanbul yönüne giden yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeği ‘Sezar’ ile arama yapıldı. Narkotik köpeği otobüste yolcu olarak bulunan S.A.E.’in çantasının yakınında tepki verdi. Çanta açıldığında 3 paket halinde 3 kilo 894 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.A.E., dün adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülürken gülmesi ile dikkat çeken S.A.E., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu esrar

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