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Yolcu uçağında 'yarasa' paniği!

29.05.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan Havayolları’na ait Yeni Delhi-Newark seferini yapan yolcu uçağında uçuş sırasında fark edilen bir yarasa büyük paniğe yol açtı. Uçak kalkıştan 30 dakika sonra Yeni Delhi’ye dönerken, yolcular da rahat bir nefes aldı.

Yolcu uçağında 'yarasa' paniği!

Hindistan’dan ABD’ye giden Hindistan Havayolları’na ait bir yolcu uçağında geçtiğimiz perşembe günü hareketli dakikalar yaşandı. Yeni Delhi-Newark seferini yapan yolcu uçağının Business Class bölümüne bir yarasanın girdiği fark edildi.

UÇAK YENİ DELHİ'YE GERİ DÖNDÜ

Kabin görevlilerinin kokpit ekibini bilgilendirmesinin ardından Hava Trafik Hizmeti (ATC) ile temasa geçilerek Yeni Delhi’ye dönüş kararı alındı.

UÇAK DEZENFEKTE EDİLDİ

Uçak kalkıştan 30 dakika sonra geri dönerken, yolcular da rahat bir nefes aldı. Yarasanın çıkarıldığı ve uçağın dezenfekte edildiği belirtildi. (İHA)

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Hindistan

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