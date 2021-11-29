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  4. Yolculuktan sağ kurtuldu! Uçağın iniş takımlarında ABD'ye geldi

Yolculuktan sağ kurtuldu! Uçağın iniş takımlarında ABD'ye geldi

29.11.2021 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

American Airlines havayollarına ait uçağın iniş takımlarına giren bir kişi, Guatemala’dan ABD’nin Miami kentine geldi.

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'dan ABD’nin Miami kentine sefer yapan American Airlines havayollarına ait 1182 sefer sayılı uçağın iniş takımlarına giren bir kişi, uçağın Miami Uluslararası Havalimanı’na iniş yapmasının ardından ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza memurları tarafından yakalandı. İki buçukluk saatlik yolculuktan sağ kurtulan adamın, ambulansla yakındaki bir hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Henüz kimliği tespit edilemeyen adamın 26 yaşında olduğu ifade edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı. Yer görevlisi tarafından kaydedilen görüntülerde ise adamın inişin ardından zar zor ayakta durduğu görüldü.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Guatemala
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