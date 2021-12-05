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  4. Yolcuya "gel sen sür" diyen taksicinin cezası belli oldu

Yolcuya "gel sen sür" diyen taksicinin cezası belli oldu

05.12.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beşiktaş'ta trafik olduğu için Maçka'dan Kuruçeşme'ye gitmek istemeyen taksi sürücüsüne para cezası kesildi. Bin 339 lira idari para cezası uygulanan, aracı 10 gün trafikten men edilen sürücünün yolcuya, "gel sen sür" diyerek tepki gösterdiği öğrenildi.

Yolcunun cep telefonuyla görüntülediği olay Beşiktaş'ta yaşandı. Maçka'dan Kuruçeşmeye'ye gitmek isteyen iki kişi, bir taksiyi durdurdu. Kuruçeşmeye gideceklerini söylemeleri üzerine taksi sürücüsü yolculara yolculuk süresinin 26 dakika olduğunusöyleyerek yolcuları araçtan indirmek istedi.

"GEL SEN SÜR ARABAYI"

26 dakika sürede havalimanına gittiğini söyleyen taksi sürücüsü yolcuya, "Senin şoförlüğün var mı? Gel sen sür arabayı" dedi. Taksici, gitmemekte ısrar edince yolcular şikayetçi olacaklarını söyleyerek taksiden indi. Yaşananların sosyal medyada yayınlanması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Taksinin şoförünün Metin B. olduğu tespit edildi.

CEZASI BELLİ OLDU

Taksi sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun da yer alan "İlgili belediye tarafından verilen çalışma izninin / ruhsatının askıya alındığından dolayı, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak" maddesinden bin 339 TL idari para ceza uygulandı. Taksi 10 gün süre ile trafikten men edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Metin B.’nin Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi 20 gün süre ile de askıya alındı.

DHA

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