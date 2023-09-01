HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yolda yürürken aniden yere yığıldı, görenler ne olduğunu anlamadı!

Yolda yürürken aniden yere yığıldı, görenler ne olduğunu anlamadı!

01.09.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Ö.A. isimli bir şahıs, yolda yürürken aniden yere yığıldı. Ö.A.’nın yere düştüğünü görenler ne olduğunu anlamadı. Kısa zamanda olay yerine sağlık ekipleri geldi. Nabzı atmayan şahsa ambulans gelene kadar bir vatandaş da kalp masajı yaptı.

Yolda yürürken aniden yere yığıldı, görenler ne olduğunu anlamadı!

Edinilen bilgiye göre, Sivas Bulvarı üzerinde yürüyen Ö.A. aniden yere yığıldı. Ö.A.’nın yere düştüğünü görenler ne olduğunu anlamazken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

AW020564_02

AMBULANS GELENE KADAR KALP MASAJI YAPTI

Sağlık ekipleri kısa zamanda olay yerine gelirken, fenalaşarak yere düşen adama yardım eden bir vatandaş da ambulans gelene kadar kalp masajı yaptı.

AW020564_03

Ö.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adamın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

AW020564_04

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Morgdan aldığı cenazenin yüzünü görünce hayatının şokunu yaşadı!Morgdan aldığı cenazenin yüzünü görünce hayatının şokunu yaşadı!
ABD'yi Idalia Kasırgası vurdu! ABD'yi Idalia Kasırgası vurdu!
Terör örgütüne yeni darbe! Hem saldırı hem sabotaj...Terör örgütüne yeni darbe! Hem saldırı hem sabotaj...
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Kayseri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ağzını açınca şoke oldu! “Tıpkı insan gibi"

Ağzını açınca şoke oldu! “Tıpkı insan gibi"

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Çocukken oynadığı tarladan servet çıktı! “Hayatım değişti”

Çocukken oynadığı tarladan servet çıktı! “Hayatım değişti”

DNA sonucunu radyoda ifşa etti! Damat ve kayınvalide birbirine girdi

DNA sonucunu radyoda ifşa etti! Damat ve kayınvalide birbirine girdi

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.