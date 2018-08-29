HABER

Yoldaki 42 bin TL'yi kimse almadı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 02:17 | Son Güncelleme

Elazığ'da bir kişi araba almak için çektiği 42 bin TL'yi koyduğu poşetle düşürdü. Bir süre sokakta kalan ve kimsenin almadığı poşetteki para MOBESE’den tespit edilerek bulundu.

Yoldaki 42 bin TL'yi kimse almadı

Olay, merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.B. adlı vatandaş, otomobil almak için çektiği parayı poşetle otomobilinin üzerine koydu. Araca binen E.B., parayı üzerinde unuttuğu otomobille notere gitmek için hareket etti.

Notere vardığında paranın olmadığını fark eden şahıs, polisten yardım istedi.

KİMSE ALMADI

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, MOBESE kameralarından poşetin düştüğü yeri tespit etti.

Kimsenin almadığı 42 bin TL paranın bulunduğu poşeti sahibi polislerle birlikte olduğu yerden aldı.

Parayı düşürdüğü için önce üzülen E.B. parasının bulunmasıyla büyük sevinç yaşadı.

(İHA)

PARTNERFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi deFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi de
Arıza yapan yolcu otobüsüne kamyon çarptı: 1 ölü, 4 yaralıArıza yapan yolcu otobüsüne kamyon çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Babasının tabancasıyla oynayan çocuk kendini vurduBabasının tabancasıyla oynayan çocuk kendini vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ 42 bin tl kaybolan para MOBESE

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Müsamaha göstermeyiz

ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Müsamaha göstermeyiz

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

Hande Doğandemir'e Demet Akalın'dan destek

Hande Doğandemir'e Demet Akalın'dan destek

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Röntgen odasında kanlı infaz

Röntgen odasında kanlı infaz

Kars'ta büyük sürpriz! Ağustos'ta beyaza büründü

Kars'ta büyük sürpriz! Ağustos'ta beyaza büründü

Samsun'da bir mağazadan şort ve çanta çalan genç kız yakalandı

Samsun'da bir mağazadan şort ve çanta çalan genç kız yakalandı

3. Selim'in tahtını lojmana taşıtmıştı! Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli ile ilgili flaş gelişme

3. Selim'in tahtını lojmana taşıtmıştı! Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli ile ilgili flaş gelişme

Manisa'da heyecanlandıran keşif

Manisa'da heyecanlandıran keşif

Doktor adayı Berika sosyal medyayı sallıyor! Sırf onu görmek için hastaneye geliyorlar

Doktor adayı Berika sosyal medyayı sallıyor! Sırf onu görmek için hastaneye geliyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.