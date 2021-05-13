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Yoldan çıkan kamyonet apartman bahçesine düştü

13.05.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet apartmanın bahçesine düştü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Yoldan çıkan kamyonet apartman bahçesine düştü

Edinilen bilgiye göre kaza, Safranbolu Esentepe Mahallesi Sunduk Caddesi üzerinde meydana geldi. Burak Ş. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çarptıktan sonra ters dönerek 3 katlı bir apartmanın bahçesine düştü.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Gürültüye duyan ve kazayı gören apartman sakinleri sürücünün yardımına koşarak ters dönen kamyonetten çıkarttı. Sürücüsünün yara almadan atlattığı kaza sırasında balkonda oturan bazı vatandaşlar ise büyük panik yaşadı.

VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Kaza sonrası evlerinden aşağıya inen vatandaşları ise polis ekipleri ceza yazılacağını yönünde uyarılarda bulunarak evlerine gönderdi. Vinç yardımı ile kamyonet düştüğü yerden çıkarılırken, Trafik ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karabük Safranbolu
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