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  4. Yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı, havaya savrulup yola düştü

Yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı, havaya savrulup yola düştü

08.07.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Birsen Güçel’e (63) otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayıp, yere düşen Güçel, ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Alışveriş için evinden çıkan Birsen Güçel'e, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada V.K.'nin kullandığı otomobil çarptı. Güçel, çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp, yola düştü. Sürücü V.K., kaza yerinde dururken, çevredekiler de yardıma koştu. Bazı kişiler, Güçel'e ilk müdahalede bulunurken, bazıları da gözyaşı döktü. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Güçel’i ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Emekli ebe olduğu öğrenilen Birsen Güçel, yoğun bakımda tedaviye alındı. Polis, sürücü V.K.'yi gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTTİ

Öte yandan kaza anının güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Birsen Güçel'in havaya fırlayıp, yola düştüğü anlar yer aldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli
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